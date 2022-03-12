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搭載 M1 Ultra 晶片的 Mac Studio 跑分出爐！效能表現比 Mac Pro‌ 還要快 21％

聯合新聞網 / 電獺少女

強到沒朋友

蘋果在本週的春季發表會上，發表了怪物級的新晶片 M1 Ultra，而國外跑分網站 Geekbench 也公布了 M1 Ultra 的跑分，結果顯示搭載 M1 Ultra 的 Mac Studio 的速度，比旗艦級的 Mac Pro‌ 還要快 21％。

M1 Ultra 簡單講就是由兩個 M1 Max 晶片封裝製成，最高可有 128GB 的記憶體，具備 20 核心 CPU（包含 16 個效能核心和 4 個高節能核心）、64 核心 GPU，以及 32 核心神經網絡引擎。

根據 Geekbench 的測試結果顯示，搭載 M1 Ultra 的 Mac Studio 單核成績為 1793，多核成績則為 24055；而目前蘋果最頂規，搭載 28 核心 Intel Xeon W 處理器的 Mac Pro 的單核成績為 1152，多核成績則為 19951，相比之下，M1 Ultra 的 CPU 單核較其快了 56%，多核則約快了 21%。

看完了 M1 Ultra 的跑分結果，再來想和大家聊聊 Mac Studio，發表會結束後，不曉得眼尖的人有沒有發現，搭載 M1 Ultra 和 M1 Max 的 Mac Studio 雖然都是採用 370W 的電源和零件，但兩者的重量卻差了 0.9g，至於這點，蘋果也向外媒 THE VERGE 做出解釋，指出搭載 M1 Ultra 的 Mac Studio 內部有配備更大的銅製散熱模組，而 M1 Max 版本的 Mac Studio 使用的則是比較輕的鋁金屬散熱器，主要與機身的散熱有關，才會有這將近快一公斤的重量差距。

以上跑分數據就先給獺友們當作參考基準，而 M1‌ Ultra 晶片實際的效能會是如何，就得等到 Mac Studio日後上市後才能揭曉，期待未來快點在台灣開賣！有沒有人已經等不及了呢？

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 MacBook Pro iPhone SE

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