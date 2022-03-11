郭明錤爆料2022 MacBook Air搭M1晶片 傳聞新設計、多種顏色美炸

美國 Apple 公司在本週推出全新 Mac Studio 電腦之後，知名的蘋果分析師郭明錤提供了關於 2022 MacBook Air 的一些細節，這是我們期待在今年晚些時候看到的另一款 Mac 產品的更新。他表示，蘋果 2022 年的 MacBook Air 將採用新的外形尺寸和更多的顏色選擇，並可能在今年第三季度到來。

據郭明錤稱，2022 年的 MacBook Air 將有全新的外形設計和更多的顏色選擇。之前的傳言表明，新的 MacBook Air 不會採用錐形設計，蘋果反而更傾向於採用 MacBook Pro 風格的外觀。

預計它將更薄、更輕，而且可能有類似於 24 英寸 iMac 的顏色選擇，如藍色、綠色、粉色、銀色、黃色、橙色和紫色。據傳，它還將採用米白色的邊框和相匹配的米白色鍵盤，而不是黑色。

郭明錤說，MacBook Air 將採用 M1 晶片，這與我們迄今為止聽到的關於該電腦的任何傳言都不一致。

之前聽到的關於 MacBook Air 的所有消息都說，該電腦將使用更新的 M2 晶片，配備 8 核 CPU 和 10 核 GPU，甚至在 macOS Monterey 中也有這種晶片的跡象。儘管如此，郭明錤向 MacRumors 證實，他認為下一款 MacBook Air 仍將是 M1 晶片，儘管他建議可能是使用現有 M1 的增強版。

正如預期的那樣，MacBook Air 不會採用 mini-LED 顯示螢幕，蘋果將這一功能保留給其更高端的 MacBook Pro 機型。

郭明錤說，我們可以預計 MacBook Air 將在 2022 年第二季度末或今年第三季度開始量產。

Predictions for new MacBook Air in 2022:

1. Mass production in late 2Q22 or 3Q22

2. Processor: M1 chip

3. No mini-LED display

4. All-new form factor design

5. More color options — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 9, 2022

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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