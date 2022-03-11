分數可證！iPhone SE 3性能測試出爐 和iPhone 13「平起平坐」

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

美國 Apple 公司最新推出的 iPhone SE 3 手機，搭載了和 iPhone 13 系出同門的 A15 仿生晶片，執行 App 應用和遊戲快如閃電，倍感順暢。今天第三代 iPhone SE 的 Geekbench 跑分測試成績已經出現，真的與 iPhone 13 基本相同。

Geekbench 測試是一個基準工具，用於比較智慧手機和其他設備的性能。新款 iPhone SE 的型號標識符「iPhone 14,6」的 Geekbench 分數顯示，其單核分數為 1695，多核分數為 4021。作為參考，iPhone 13 的單核分數為 1672，多核分數為 4481。分數的差異是微不足道的，不會代表用戶在真實世界的差異。

Geekbench 得分證實了新的 iPhone SE 具有 4GB 的記憶體，「蘋果不告訴你！iPhone SE 3 連記憶體也升級了」。

與上一代 iPhone SE 相比，蘋果承諾新 iPhone SE 的圖形處理速度可提高 1.2 倍。蘋果現在還宣稱影片播放時間長達 15 小時，比 iPhone SE 2 宣傳的時間多兩個小時。A15 仿生晶片還為 iPhone SE 用戶提供了新功能，如 iOS 15 中的攝影風格、智慧 HDR 4 和即時文本。

新的 iPhone SE 採用了相同的 4.7 英寸設計，帶有 Home 鍵和 Touch ID 指紋，但現在配備了 5G 高速網路。

第三代 iPhone SE 的起價為 NT$13,900 起，台灣將於 2022 年 3 月 11 日接受預購，3 月 18 日上市。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 MacBook Pro iPhone SE

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