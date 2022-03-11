分數可證！iPhone SE 3性能測試出爐 和iPhone 13「平起平坐」
美國 Apple 公司最新推出的 iPhone SE 3 手機，搭載了和 iPhone 13 系出同門的 A15 仿生晶片，執行 App 應用和遊戲快如閃電，倍感順暢。今天第三代 iPhone SE 的 Geekbench 跑分測試成績已經出現，真的與 iPhone 13 基本相同。
Geekbench 測試是一個基準工具，用於比較智慧手機和其他設備的性能。新款 iPhone SE 的型號標識符「iPhone 14,6」的 Geekbench 分數顯示，其單核分數為 1695，多核分數為 4021。作為參考，iPhone 13 的單核分數為 1672，多核分數為 4481。分數的差異是微不足道的，不會代表用戶在真實世界的差異。
Geekbench 得分證實了新的 iPhone SE 具有 4GB 的記憶體，「蘋果不告訴你！iPhone SE 3 連記憶體也升級了」。
與上一代 iPhone SE 相比，蘋果承諾新 iPhone SE 的圖形處理速度可提高 1.2 倍。蘋果現在還宣稱影片播放時間長達 15 小時，比 iPhone SE 2 宣傳的時間多兩個小時。A15 仿生晶片還為 iPhone SE 用戶提供了新功能，如 iOS 15 中的攝影風格、智慧 HDR 4 和即時文本。
新的 iPhone SE 採用了相同的 4.7 英寸設計，帶有 Home 鍵和 Touch ID 指紋，但現在配備了 5G 高速網路。
第三代 iPhone SE 的起價為 NT$13,900 起，台灣將於 2022 年 3 月 11 日接受預購，3 月 18 日上市。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 蘋果五大新品總整理／iPhone 13新色亮眼、最便宜SE、iPad Air 5新色爭豔 怪物桌機Mac Studio登場
▪ 選哪個好？iPad Air 5悄降價1000元效能還升級 與iPad Pro差異看這圖
▪ iPhone SE 3正面對決Android手機引鐵粉跳槽？1圖看萬元手機大亂鬥
▪ iPhone新機比較／SE 3加量不加價 一圖比拚13 mini萬元差異 秀新機必挑這色
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言