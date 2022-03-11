iPhone SE3買不買？ Tim哥分析優缺矛盾大對決

日前蘋果發表iPhone SE3，被許多外媒說是「新瓶裝舊酒」，但售價1萬3900元起，是目前蘋果最便宜的5G手機，仍獲得許多民眾熱烈關注。3C達人Tim哥針對iPhone SE3拍攝影片剖析五個必買和四個不買的理由，讓網友們有更多參考依據。

首先，第一個必買理由是iPhone SE3和iPhone 13同樣搭載A15處理器，支援的功能更完整。另外，這款專門為iPhone SE3所做的主鏡頭達1200萬畫素，支援HDR 4，強化夜間攝影及錄影功能。

其次，機身玻璃使用強化玻璃背蓋，更加防摔。第三，這支手機堪稱最便宜5G手機，搭配台灣三大電信業者的5G資費都能使用。第四，它依舊保有Touch ID的功能，就算戴口罩也可以解鎖。最後Tim哥補充第五個必買理由，使用20瓦插頭充電，30分鐘就能充滿50%。

Tim哥認為iPhone SE3的第一個缺點，為外型和第二代相同，完全沒改變。其次，iPhone 13mini螢幕達5.4吋，但iPhone SE3僅4.7吋，相較起來尺寸稍小，使用感官上也有差。第三，官方雖表示已提升電池續航力，但仍舊不如iPhone系列機種。最後，他認為Touch ID功能是雙面刃，未來iOS 15.4即使帶著口罩也能解鎖Face ID，Touch ID是否還有存在必要，仍有討論空間。

許多網友則留言提出看法，「電力一定是最有感，我用2代不到一年就受不了那顆電池，最後才換13」、「我覺得SE應該取向業務機，而不是常態拿來玩的遊戲機」、「想買⋯因為它比我的Apple Watch還便宜」、「4.7吋（螢幕）對於不愛戴老花眼鏡的人來說，太小了」。

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