iPhone 「SE」縮寫怎麼來？網歪樓答案笑噴 真相4年前早公布
iPhone SE第1代於2016年發行，至今推行出第3代，堪稱是最便宜5G手機。然而，iPhone SE未歸循蘋果傳統的羅馬數字命名法，有網友就對SE的命名方式產生好奇，想知道「SE」到底代表什麼意思？
該網友在PTT發問，表示iPhone SE的稱呼說了好幾年，但卻不知道為何要使用這個縮寫，根本不懂其背後涵義，好奇「iPhone SE是什麼的縮寫？」
文章曝光後，網友們紛紛歪樓「Small Edition（小版本）」、「Sad Edition（悲傷版本）」、「Simple Edition（簡單版本）」、「Sony Ericsson（指Sony公司前身「索尼愛立信」）」、「Seven Eleven（指連鎖超商7-11）」，答案五花八門，各個創意十足。
事實上，蘋果首次發行iPhone SE時，蘋果行銷副總裁菲利普·席勒（Phil Schiller）曾透露「SE」意旨「Special Edition（特別版本）」。
Phil Schiller says "SE" stands for Special Edition. https://t.co/6IvA2JxAY1 pic.twitter.com/cnujk53Ca7— Ryan Jones (@rjonesy) March 22, 2016
▪ 蘋果五大新品總整理／iPhone 13新色亮眼、最便宜SE、iPad Air 5新色爭豔 怪物桌機Mac Studio登場
▪ 選哪個好？iPad Air 5悄降價1000元效能還升級 與iPad Pro差異看這圖
▪ iPhone SE 3正面對決Android手機引鐵粉跳槽？1圖看萬元手機大亂鬥
▪ iPhone新機比較／SE 3加量不加價 一圖比拚13 mini萬元差異 秀新機必挑這色
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言