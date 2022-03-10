iPhone 「SE」縮寫怎麼來？網歪樓答案笑噴 真相4年前早公布

iOS 15.4最讓人期待的「口罩解鎖」功能即將在下周更新，就有網友好奇同樣也用Face ID解鎖的iPad Pro是否也比照辦理呢？其他網友曝「不會有」，直呼iPad Pro根本是「被放生的可憐兒」。

2022-03-10 10:04