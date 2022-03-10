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iPhone 「SE」縮寫怎麼來？網歪樓答案笑噴 真相4年前早公布

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone SE第一代發布於2016年。 示意圖／路透
iPhone SE第一代發布於2016年。 示意圖／路透

iPhone SE第1代於2016年發行，至今推行出第3代，堪稱是最便宜5G手機。然而，iPhone SE未歸循蘋果傳統的羅馬數字命名法，有網友就對SE的命名方式產生好奇，想知道「SE」到底代表什麼意思？

該網友在PTT發問，表示iPhone SE的稱呼說了好幾年，但卻不知道為何要使用這個縮寫，根本不懂其背後涵義，好奇「iPhone SE是什麼的縮寫？」

文章曝光後，網友們紛紛歪樓「Small Edition（小版本）」、「Sad Edition（悲傷版本）」、「Simple Edition（簡單版本）」、「Sony Ericsson（指Sony公司前身「索尼愛立信」）」、「Seven Eleven（指連鎖超商7-11）」，答案五花八門，各個創意十足。

事實上，蘋果首次發行iPhone SE時，蘋果行銷副總裁菲利普·席勒（Phil Schiller）曾透露「SE」意旨「Special Edition（特別版本）」。

蘋果發表會 MacBook Pro iPhone SE

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