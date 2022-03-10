「被放生的可憐兒」口罩解鎖獨缺iPad Pro？網友哀號、他曝這原因
iOS 15.4最讓人期待的「口罩解鎖」功能即將在下周更新，就有網友好奇同樣也用Face ID解鎖的iPad Pro是否也比照辦理呢？其他網友曝「不會有」，直呼iPad Pro根本是「被放生的可憐兒」。
2022蘋果春季發表會雖然並未特別介紹iOS 15.4更新之功能，不過蘋果日前證實，iOS 15.4正式版將會在下周更新，除了有更中性Siri聲音、增加 37 種新 Emoji表情符號、AirTag「防跟蹤」提醒功能外，再來就是令人期待的口罩解鎖Face ID之功能，對疫情當下仍需戴口罩的民眾相當方便。
目前iPad系列的解鎖方式都不同，iPad 9的Home鍵為Touch ID，iPad mini 6和iPad Air 5以電源鍵結合Touch ID解鎖，iPad Pro系列則用Face ID。PTT的iOS版就有網友好奇，下周更新的iOS 15.4（iPadOS 15.4）是否也能像iPhone一樣透過口罩解鎖，「哪幾代的iPad pro可以支援呢」？但他卻未見相關資訊，引起不少人討論。
網友看完後驚訝表示「竟然沒有嗎」、「iPad Pro好像不會有」、「被放生的可憐兒」、「太靠北了吧，都上M1（晶片）了不可能算不出來吧。」大多數網友認為iPad Pro不能口罩解鎖相當麻煩，有網友表示「上班要用平板的人還是會需要吧！又不是只有在外面要戴口罩。」
事實上，除了下周的口罩解鎖更新外，還能使用Apple Watch解鎖iPhone和mac電腦，唯獨iPad Pro都不行，被網友哀號「（上班）開會要做會議記錄，都要偷偷打密碼解鎖。」有網友推測，可能是iPad Pro的前置鏡頭並未像iPhone 12以後的新機一樣有「深度融合」技術，故無法實現，「當然也有可能純粹就是朕（指蘋果）不給。」
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