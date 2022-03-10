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「被放生的可憐兒」口罩解鎖獨缺iPad Pro？網友哀號、他曝這原因

聯合新聞網 / 綜合報導
搭配M1晶片的iPad Pro系列，目前是iPad系列最強大的產品。網友相當驚訝竟然不能用口罩解鎖。（翻攝自蘋果官網）
搭配M1晶片的iPad Pro系列，目前是iPad系列最強大的產品。網友相當驚訝竟然不能用口罩解鎖。（翻攝自蘋果官網）

iOS 15.4最讓人期待的「口罩解鎖」功能即將在下周更新，就有網友好奇同樣也用Face ID解鎖的iPad Pro是否也比照辦理呢？其他網友曝「不會有」，直呼iPad Pro根本是「被放生的可憐兒」。

2022蘋果春季發表會雖然並未特別介紹iOS 15.4更新之功能，不過蘋果日前證實，iOS 15.4正式版將會在下周更新，除了有更中性Siri聲音、增加 37 種新 Emoji表情符號、AirTag「防跟蹤」提醒功能外，再來就是令人期待的口罩解鎖Face ID之功能，對疫情當下仍需戴口罩的民眾相當方便。

目前iPad系列的解鎖方式都不同，iPad 9的Home鍵為Touch ID，iPad mini 6和iPad Air 5以電源鍵結合Touch ID解鎖，iPad Pro系列則用Face ID。PTT的iOS版就有網友好奇，下周更新的iOS 15.4（iPadOS 15.4）是否也能像iPhone一樣透過口罩解鎖，「哪幾代的iPad pro可以支援呢」？但他卻未見相關資訊，引起不少人討論。

蘋果證實下周更新iOS 15.4，將能使用口罩解鎖。（翻攝自macrumors網站）
蘋果證實下周更新iOS 15.4，將能使用口罩解鎖。（翻攝自macrumors網站）

網友看完後驚訝表示「竟然沒有嗎」、「iPad Pro好像不會有」、「被放生的可憐兒」、「太靠北了吧，都上M1（晶片）了不可能算不出來吧。」大多數網友認為iPad Pro不能口罩解鎖相當麻煩，有網友表示「上班要用平板的人還是會需要吧！又不是只有在外面要戴口罩。」

事實上，除了下周的口罩解鎖更新外，還能使用Apple Watch解鎖iPhone和mac電腦，唯獨iPad Pro都不行，被網友哀號「（上班）開會要做會議記錄，都要偷偷打密碼解鎖。」有網友推測，可能是iPad Pro的前置鏡頭並未像iPhone 12以後的新機一樣有「深度融合」技術，故無法實現，「當然也有可能純粹就是朕（指蘋果）不給。」

蘋果發表會 MacBook Pro iPhone SE

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