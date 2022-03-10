考驗信仰？蘋果悄上架 一條連接線近5000元貴在哪
蘋果（Apple）公司9日凌晨舉行春季發表會，公開多項新品，其中新款外接螢幕Studio Display的一項配件價格驚人，讓人思考莫非考驗信仰的時候又到了？
蘋果9日發表會上公開新款27吋外接螢幕Studio Display，不僅擁有鋁合金外殼和5K解析度，更內建A13 Bionic處理器、高低音喇叭和1200萬畫素的超廣角鏡頭，並配有一條1公尺長的Thunderbolt 4連接線，用以連結Mac系列裝置，且能反向充電。
不過對某些人來說，「1公尺」長的連接線根本不夠用，因此蘋果悄悄上架了1.8公尺和3公尺長的版本，以滿足需要各種長度連接線人士的需求。不過線材越長，價格越驚人，現已開賣的1.8公尺Thunderbolt 4 Pro連接線售價為台幣3,990元（129美元），尚未開賣的3公尺長度更高達4,890元（159美元）。
據官網顯示，Thunderbolt 4 Pro連接線採用編織設計，捲起時不易纏繞，可支援資料傳輸速度最快可達40Gb/s的 Thunderbolt 3、Thunderbolt 4與 USB 4、資料傳輸速度最快可達10Gb/s的USB 3.1 Gen 2、DisplayPort視訊輸出 (HBR3)，並具有最高可達100W的充電能力。
外媒報導，蘋果的Thunderbolt 4連接線相當昂貴，但市面上還沒有因應工作室或大型辦公室空間的長度，可能要等未來規格越來越普遍後，才有其他替代品可選擇。此外，蘋果在2020年時也賣過2公尺長的 Thunderbolt 3，當時售價高達129美元（與1.8公尺Thunderbolt 4 Pro連接線同價格）。
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