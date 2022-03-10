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蘋果預告4月將釋出iMovie新版剪輯功能 iOS 15.4等更新將於3月18日釋出

聯合新聞網 / 楊又肇

除了透露將在3月18日隨著此次春季發表會公布新機釋出增加可在配戴口罩下以Face ID臉部識別解鎖等功能的iOS 15.4，以及包含通用控制功能的iPad OS 15.4與macOS Monterey 12.3，蘋果還預告將在iMovie增加包含「Magic Move」與「Storyboards」兩項剪輯功能，另外也宣布推出1.8公尺與3公尺長度的Thunderbolt 4 Pro連接線與諸多iPhone等產品配件。

iMovie預計在4月新增剪輯功能

iMovie即將新增「Magic Move」與「Storyboards」兩項剪輯功能，預計會在今年4月釋出更新，讓使用者能透過iPhone等裝置剪輯電影級影片內容。

其中，「Magic Move」可直接選取照片、影片或相簿內容，即可自動識別素材重點部分，並且能套用20種影片風格，亦可手動調整、剪輯影片細節，另外也能自動套用字幕、轉場與音樂內容。而「Storyboards」則可透過20種故事模版快速套用美食烹飪、產品評測、科學實驗等主題，並且可透過實際範例讓使用者知曉如何拍攝可用素材，讓使用者更容易打造豐富故事性的影片。

新版iOS 15.4、iPad OS 15.4與macOS 12.3

先前已經釋出測試版本的iOS 15.4、iPad OS 15.4與macOS 12.3，預計在3月18日與此次公布新品一同推出。

iOS 15.4將會加入可在配戴口罩情況下使用Face ID臉部解鎖裝置功能，另外也包含強化AirTag惡意追蹤警告，針對美國地區增加中性的Siri發音選項，另外也加入提高PlayStation DualSense控制手把連接相容，讓使用者能使用自適應扳機細微控制功能。

而在iPadOS 15.4與macOS Monterey 12.3則是正式加入通用控制功能，讓使用者能更方便透過相同鍵盤、滑鼠、觸控板操作Mac機種與iPad裝置。

新版Thunderbolt 4 Pro連接線

配合此次推出的Studio Display外接螢幕，蘋果宣布推出新款Thunderbolt 4 Pro連接線，其中1.8公尺規格版本已經開始透過官網銷售，接下來還會推出長度更長的3公尺規格版本。

蘋果新版Thunderbolt 4 Pro連接線採黑色編織線包覆，藉此降低纏繞問題，並且相容標準Thunderbolt 4、Thunderbolt 3，以及同樣以USB-C規格設計的USB 4.0連接埠，最高可對應40GB/s資料傳輸速度，以及最高對應100W電力傳輸規格，除了可用於連接Studio Display及Pro Display XDR外接螢幕，亦可用於USB-C、Thunderbolt相容配件。

更多蘋果產品配件

配合此次春季發表會公布新品，蘋果也宣布推出一系列換上新色的配件，其中包含對應此次推出的新款iPhone SE，以及現有iPhone 13系列的矽膠保護殼，另外也包含對應新款iPad Air的保護套配件，而蘋果也推出新款Apple Watch錶帶，並且針對AirTag推出新款黑色愛馬仕配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 MacBook Pro iPhone SE

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