iPhone SE 3支援5G卻比11便宜 他質疑蘋果開價策略：輸在哪？

最新iPhone SE第3代售價1萬3900元，搭載A15晶片且支援5G，給人「賺到了」的感覺，但有網友卻認為僅支援4G的iPhone 11價格也來到1萬6500元，不懂為何支援5G的機種價格會比僅支援4G的更便宜？好奇「iPhone SE第3代和iPhone 11的地位差在哪裡？」此文一出，就有人點破5G現況。

一名網友在PTT發文表示，春季蘋果發表會推出的iPhone SE新機不意外地搭載A15晶片，售價1萬3900元較上一代便宜，「似乎有點香」，但他認為，iPhone 11目前售價也來到1萬6500元，這讓他不太明白「蘋果的刀法」，坦言有支援5G的手機比沒支援的還便宜，「那買iPhone 11的理由難道是大螢幕跟相機規格？」

許多網友在文章下方留言談論iPhone SE 3支援5G的特色，直言「多數人會覺得相機比5G的優先權還高吧」、「如果你真正懂5G的價值，現在的5G根本不會讓你想買」、「5G耗電有感」、「現階段你用4G跟5G有差別很明顯嗎？等整體設施上來5G屌打4G時，你這支SE早供奉起來了」、「事實上買新手機的，也不是都為了5G啊」。

其中，有許多人坦言買SE就是為了回歸使用「指紋辨識」功能，「iPhone 11二手價準備崩到底，新的當然是買SE 3啊」、「選SE的人大部份是為了home鍵」、「人臉辨識從疫情爆發後不只變廢物還讓解鎖拖慢，讓人想換回指紋解鎖」、「home鍵真的有他的市場啦～」。

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