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官方數據失真！M1 Ultra晶片跑分曝光 但未達官方宣稱的快60%

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：MacRumors、Apple
圖片及資料來源：MacRumors、Apple

稍早的 Apple 蘋果公司春季發表會上，官方發表結合 2 顆 M1 Max 晶片將效能推升成快物等級的「M1 Ultra」晶片，但這款處理器真的有像官方說的那麼強大嗎？

外媒在跑分測試網站 Geekbench 找到了 M1 Ultra 晶片的跑分成績，儘管成績相當優異、確實也比 Mac Pro 更快，但結果似乎沒有達到官方宣稱差到 60%。

外媒《MacRumors》報導，在 Geekbench 基準測試平台上，有一款機型為 Mac13,2、搭載 20 核心 ‌M1‌ Ultra 的電腦，在單核心跑分拿到 1,793 分、多核心跑分為 24,055 分，推很可能就是這次新發表的 Mac Studio 機型。

圖片及資料來源：MacRumors、Apple
圖片及資料來源：MacRumors、Apple

《MacRumors》報導指出，搭載 M1‌ Ultra 晶片的 Mac Studio 跑分比搭載 28 核心 Intel Xeon W 晶片的旗艦級 Mac Pro‌ 成績（單核心 1,152 分、多核心 19,951分）更優異；而且兩款晶片的多核心跑分結果，M1‌ Ultra 快上約 21%。

儘管 M1‌ Ultra 晶片在處理效能上更快，但似乎沒有達到 Apple 蘋果官網的 Max Studio 桌機新聞稿所形容的，搭載 ‌M1‌ Ultra 晶片的 Max Studio 在 CPU 性能比 28 核心 Mac Pro 最高可快達 60%。

圖片及資料來源：MacRumors、Apple
圖片及資料來源：MacRumors、Apple

《MacRumors》也表示這只是一個基準跑分測試，想知道 ‌M1‌ Ultra 晶片真正的效能可能要等到 3 月 18 日 Mac Studio 上市之後，才會有最正確的跑分成績。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 MacBook Pro iPhone SE

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