iPhone SE 3代CP值高？他搖頭點名3弱點曝「暗黑定價策略」

蘋果春季發表會落幕，iPhone SE第3代不負眾望地亮相了！iPhone SE 3支援5G且使用與iPhone 13相同的A15仿生晶片，性能比較同系列似乎有所提升，售價也展現誠意，僅需花費1萬3900元即可入手；iPhone SE主打高CP值，然而有網友卻認為此次新推出的iPhone SE 3有三大弱點，恐怕會讓它踢到鐵板。

iPhone SE第3代於今年的蘋果春季發表會亮相，支援5G且使用與iPhone 13相同的A15仿生晶片。外觀上，iPhone SE 3提供3色（午夜色、星光色和紅色），設計非先前謠傳的「瀏海螢幕」，果粉們期待的Home鍵續作保留，螢幕尺寸也維持4.7吋。售價部分與iPhone SE 2代相比，64GB為1萬3900元、便宜600元，128GB為1萬5500元、便宜1000元，256GB為1萬9000元、降價1000元。

iPhone SE 3亮相後，有果粉就稱「（iPhone SE 3）性能可比iPhone 13，卻是最便宜5G iPhone」，但有人持相反意見，坦言「這是一支『沒有全螢幕』 、『只有單鏡頭』、『小電池』的手機」，2022年願意花1萬3900元到1萬9000元去買它的人多嗎？更直言「這次SE 3的定價策略也許是希望一些小手機客群轉去買iPhone 12 mini和13 mini」。

不過也有人反駁，直言「iPhone SE 2只要mini半價多一點，這就存在很大差距，有mini需求的加幾千就可以往上升級，這是市場定位」、「壓低性能，放上A15像是個噱頭，居然比i8才多1.8倍效能，看來價格才是賣點」。

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