iPhone SE 3代CP值高？他搖頭點名3弱點曝「暗黑定價策略」
蘋果春季發表會落幕，iPhone SE第3代不負眾望地亮相了！iPhone SE 3支援5G且使用與iPhone 13相同的A15仿生晶片，性能比較同系列似乎有所提升，售價也展現誠意，僅需花費1萬3900元即可入手；iPhone SE主打高CP值，然而有網友卻認為此次新推出的iPhone SE 3有三大弱點，恐怕會讓它踢到鐵板。
iPhone SE第3代於今年的蘋果春季發表會亮相，支援5G且使用與iPhone 13相同的A15仿生晶片。外觀上，iPhone SE 3提供3色（午夜色、星光色和紅色），設計非先前謠傳的「瀏海螢幕」，果粉們期待的Home鍵續作保留，螢幕尺寸也維持4.7吋。售價部分與iPhone SE 2代相比，64GB為1萬3900元、便宜600元，128GB為1萬5500元、便宜1000元，256GB為1萬9000元、降價1000元。
iPhone SE 3亮相後，有果粉就稱「（iPhone SE 3）性能可比iPhone 13，卻是最便宜5G iPhone」，但有人持相反意見，坦言「這是一支『沒有全螢幕』 、『只有單鏡頭』、『小電池』的手機」，2022年願意花1萬3900元到1萬9000元去買它的人多嗎？更直言「這次SE 3的定價策略也許是希望一些小手機客群轉去買iPhone 12 mini和13 mini」。
不過也有人反駁，直言「iPhone SE 2只要mini半價多一點，這就存在很大差距，有mini需求的加幾千就可以往上升級，這是市場定位」、「壓低性能，放上A15像是個噱頭，居然比i8才多1.8倍效能，看來價格才是賣點」。
▪ 蘋果五大新品總整理／iPhone 13新色亮眼、最便宜SE、iPad Air 5新色爭豔 怪物桌機Mac Studio登場
▪ 選哪個好？iPad Air 5悄降價1000元效能還升級 與iPad Pro差異看這圖
▪ iPhone SE 3正面對決Android手機引鐵粉跳槽？1圖看萬元手機大亂鬥
▪ iPhone新機比較／SE 3加量不加價 一圖比拚13 mini萬元差異 秀新機必挑這色
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言