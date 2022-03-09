新機「綠」！他曝iPhone 13新色差異關鍵 網笑：選擇障礙發作

綠意盎然帶新意！蘋果春季發表會公布5大新品，其中，iPhone 13系列機種iPhone 13與iPhone 13 mini推出新色，而此次包含iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max也加入iPhone 13 Pro松嶺青色款式，四款手機將於本周五（11日）開放預購。

新機預購消息一出便引起果粉們關注，論壇《mobile01》更有網友熱議此次推出的新機「綠」，有網友PO文分享看法，iPhone春季色不是花開粉嫩的淡色系，而是偏大地色系的綠，iPhone 13 Pro、Pro Max稱「松嶺青色」，灰綠中帶金屬光澤，而iPhone 13、13 mini就叫「綠色」，偏草綠色，但取名方式不同也不禁逗笑網友，笑虧「只叫綠色未免太偷懶了吧！」

這名網友解析「松嶺青色」與「綠色」的些微差異，iPhone 13 Pro、13 Pro Max松嶺青色在機身表面處理使用奈米級金屬陶瓷多層次堆疊打造，鏡頭區使用同底色底座，鏡頭外也鍍上光澤感更強的綠色，使整體光澤感呈現較細緻。然而，iPhone 13、13 mini的綠色呈現是在機身背面玻璃和邊框金屬使用同樣的深淺色調，鏡頭外環也有同樣的綠色，光澤層次較少，整體較一致的綠色調。

此次綠色系新機種推出，也讓大批網友更加期待預購日的到來，有人就留言「 iPhone 13 Pro的松嶺青綠讓手機變得很高級」、「總算又出好看的綠色，iPhone 11 Pro的暗夜綠可以換了」、「綠色控買起來啊～」、「好看！有搭上今年春夏的流行色」，也藍色控網友坦言「綠色推出後，讓我選不出來要買藍還是綠了」。

不過，也有人直言綠色完全不考慮，直言「有種不祥的預感」，「綠色是原諒的顏色」、「人生要想過得去，身上必須帶點綠，我還是不買了」、「看到這個顏色感覺股市『綠油油』，不祥的預感」，但也有網友笑回「可能美股是『綠漲紅跌』吧，所以蘋果愛出綠的」。

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