iPad產品CP值高恐讓安卓平板沒市場？他1理由點破：高階活得很辛苦

蘋果春季發表會登場，全新iPad Air 5與上代機型相比可提升60%效能令人驚豔，但隨著iPad市場不斷壯大，就有網友好奇「安卓平板會不會有一天就消失掉？」 貼文引發果粉與安卓用戶兩派議論。

這名網友透過PTT發問「安卓平板會不會消失？」他表示，iPad的CP值確實很高，而Wins平板翻轉筆電兼具娛樂、輕辦公功能，且支援安卓Apps，「我實在看不出要買安卓平板的理由，但目前只剩下三星在出，其他廠商會出平板也只為刷存在感」，直言如果賣不好應該就不會再出新款了，「安卓平板會不會有一天就消失掉？」

文章曝光後引起大批網友熱議，許多人加入討論，留言表示「安卓本身就輸蘋果」、「蘋果現在真的狂虐安卓陣營了」、「安卓平板先把產品生命週期拉長再說吧」、「現實來說，買安卓平板的都是買低階啦！三星高階在路上一台都沒看過」、「事實是蘋果市占差不多接近四成」。

但也有人認為「蘋果主要只贏效能而已，習慣安卓系統的還是會買」、「看不懂iPad Air香在哪裡，要比的話S8還是便宜3千左右」、「iPad是過氣螢幕佔比，現在誰電腦螢幕還在4比3？」、「安卓平板在低階市場很有需求，部分服務業需要低階平板給客人點選服務內容」。

其中，有一位網友回文分享意見，他認為安卓平板不會消失，但高階的安卓平板，如三星系列會活得很辛苦。他分析「基本上會買安卓平板的人都拿來作娛樂追劇使用，極少數會當成生產力工具」，所以價位5千元以下的低價安卓平板還是很有競爭力。

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