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iPhone新機比較／SE 3加量不加價 一圖比拚13 mini萬元差異 秀新機必挑這色

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone SE 3高CP值將吸引不少人換機，但猶豫是否該換iPhone 13 mini，但兩者價差近萬元。（合成圖／翻攝自蘋果官網）
iPhone SE 3高CP值將吸引不少人換機，但猶豫是否該換iPhone 13 mini，但兩者價差近萬元。（合成圖／翻攝自蘋果官網）

蘋果新手機有Touch ID的這一天終於等到了！蘋果推出iPhone SE第3代（iPhone SE 3），未像外傳將外觀改成「瀏海螢幕」，仍維持前代模樣，保留Home鍵，晶片升級至A15，與iPad Air 5相同，「加量不加價」，還便宜600至1000元。但同樣都是小小又輕巧的手機，要買它還是iPhone 13 mini呢？《聯合新聞網》製圖讓你解決「購買障礙」。

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盤點蘋果新品iPhone SE 3對決安卓要買iPad Air 5嗎SE 3、13 mini價差萬元選哪支

iPhone SE 3定價1萬3900元起，和iPhone 13 mini價差近萬元，但該挑哪一選，《聯合新聞網》製表告訴你。（製表、整理／聯合新聞網）
iPhone SE 3定價1萬3900元起，和iPhone 13 mini價差近萬元，但該挑哪一選，《聯合新聞網》製表告訴你。（製表、整理／聯合新聞網）

外觀比一比

滿版的iPhone 13 mini與延用舊款外型的iPhone SE 3從外觀看有非常大不同，雖然iPhone 13 mini螢幕有5.4吋，可是整體大小為131.5 x 64.2 x 7.65mm，重量僅140克，皆比iPhone SE 3小；4.7吋的iPhone SE 3多了Home鍵，並能使用Touch ID，大小略比iPhone 13 mini大一些，重量也多了4克，來到144公克，不過4克在一般人眼中應該不會差太多。

此外，iPhone SE 3外觀使玻璃面板與機背，廉價感較重；iPhone 13 mini為超瓷晶盾面板，邊緣採平整設計，可以把手機當成時尚配件。

iPhone 13 mini使用超Retina XDR顯示器，可為照片和影片提供大範圍的明暗區域，譬如能夠看到真正的深黑色和純粹的亮白色。iPhone SE 3則為Retina HD顯示器。最大亮度上，iPhone SE 3僅有625尼特，iPhone 13 mini可達到800尼特，仍有所差距。

iPhone SE 3為最便宜的iPhone系列，價格最低只要1萬3900元起。（翻攝自蘋果官網）
iPhone SE 3為最便宜的iPhone系列，價格最低只要1萬3900元起。（翻攝自蘋果官網）

效能、硬體比一比

同樣採用A15晶片的iPhone SE 3和iPhone 13 mini，蘋果官方也掛保證升級過後的iPhone SE 3可以用很久，對於追求高CP又不常換手機的人非常適合。

iPhone SE 3這次也升級支援5G，與iPhone 13 mini相同，也有IP67的防水能力（在最深達1公尺水中最長可達30分鐘），iPhone 13 mini則有IP68（在最深達 6 公尺水中最長可達30分鐘）。續航力上差異不大，兩者最長使用時間只差2小時。

以鏡頭來看，iPhone SE 3主鏡頭只有1顆廣角鏡頭，iPhone 13 mini為雙相機系統（廣角+超廣角），拍照時iPhone 13 mini取景較為方便；拍攝影片時，iPhone 13 mini可以使用電影級模式拍出大師級實力，而iPhone SE 3在日常生活中使用綽綽有餘。

iPhone 13系列，包含iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro，無預警增加新色「松嶺青色」。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 13系列，包含iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro，無預警增加新色「松嶺青色」。（翻攝自蘋果官網）

容量價格比一比

容量上，iPhone SE 3容量有64GB、128GB、256G，定價也比前一代便宜，64GB降價600元，為1萬3900元，128GB降價1000元，為1萬5500元，256GB原為2萬元，新款為1萬9000元。

iPhone 13 mini的容量則有128GB、256GB及512GB，價格與iPhone SE 3貴上不少，依序為2萬2900元、2萬6400元和3萬3400元。兩者價差至少要1萬。不過iPhone 13 mini推出新色「松嶺青色」，若要炫招秀出「新機」，可能iPhone 13 mini較為適合；iPhone SE 3則有午夜色、星光色和紅色等3色，其中午夜色又跟二代的黑色稍稍不同，想讓別人知道自己使用「新的iPhone SE 3」的話，買午夜色就對啦！

如果只需要基本使用，不在意外觀，對拍照沒有太大要求，過多功能是種浪費、也非安卓手機粉絲，那iPhone SE 3絕對是高CP值的選擇；若是想要小到剛剛好，不浪費螢幕空間，但偶爾又想拍個不錯的風景照，又想凸顯「新機」的話，有松嶺青色的iPhone 13 mini很適合。

蘋果發表會 MacBook Pro iPhone SE

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