選哪個好？iPad Air 5悄降價1000元效能還升級 與iPad Pro差異看這圖

2022蘋果春季發表會推出全新第5代iPad Air（iPad Air 5），搭載M1晶片，與現在的iPad Pro相同，若與舊代iPad Air 4機型相比，提升60%效能。而蘋果官網也默默將iPad Air 5的定價調降1000元，Wi-Fi版64GB降價為1萬7900元。面對都是M1晶片，iPad Pro會成為尷尬的定位嗎？那可不然，《聯合新聞網》帶你看圖了解。

隨著iPad Air 5的推出，官網還悄悄將iPad Air 5的售價調降1000元，可能會讓更多人不知該選擇哪款適合自己的機種，《聯合新聞網》整理出iPad系列讓你了解。（整理、製表／聯合新聞網）

顏色比一比

搭載M1晶片iPad Air 5這次推出5色，為太空灰、星光色、粉紅色、紫色、藍色，其中紫色為新色，擄獲不少網友的心，看完以後大讚「紫色好香」；而藍色也與以往iPad Air 4不同，此次藍色顏色較深，更具沉穩感。iPad Pro系列僅有太空灰和銀色可選擇。

螢幕、效能比一比

以效能來看，iPad Air 5大躍進配置M1晶片，與iPad Pro系列相同，不過iPad Pro 12吋的螢幕使用Mini-LED頂級螢幕，影音效果上大勝其他iPad系列，加上iPad Pro系列的邊框比iPad Air 5窄約1mm，視覺上也較為「舒服」。

iPad Air 5增添紫色新色，讓不少網友看完直呼好香。（歐新社）

另外，iPad Pro的螢幕更新率120Hz，在上下捲動網頁時相當順暢，若再回去只有60Hz的iPad Air 5，恐怕會有些不習慣。而iPad Air 5的最大亮度僅500尼特，iPad Pro 11吋來到600尼特，這些差異仍「有感」，但也反映在價錢上。

解鎖部分，iPad Air 5仍延續在電源按鈕用Touch ID，iPad Pro系列則用Face ID解鎖，或許對某些人來說，指紋辨識較為方便，不過未來系統會將口罩解鎖Face ID納入，如此一來應該就不會增添更多麻煩。

iPad Air 5此次共有5色可選擇，藍色也與以往iPad Air 4不同，顏色較深，更具沉穩感。（翻攝自蘋果官網）

iPad Pro喇叭有四揚聲器系統、iPad Air 5和iPad mini 6相同，僅有雙揚聲器系統橫向模式，需要將平板以橫擺方式式觀看才有立體聲效果。主鏡頭配置閃光燈，只有iPad Pro配置；拍照部分iPad Air 5、iPad mini 6沒有人像模式，主鏡頭只有一顆，但iPad Pro系列有廣角和超廣角2顆鏡頭。另外，這三款iPad都能使用第二代Apple Pencil。

價格、容量比一比

至於價格和容量上，iPad Air 5雖占盡極大優勢，成為高CP值iPad產品，但仍帶有些尷尬，蘋果依舊搞心機，iPad Air 5只有64和256GB版本，無128GB，但價格悄悄降價1000元。以Wi-Fi版為例，64GB原為1萬8900元，降價為1萬7900元；Wi-Fi版256GB原為2萬3900元，降為2萬2900元。

iPad Pro 11吋提供128GB至2TB不等的容量，Wi-Fi版128GB為2萬4900元，與iPad Air 256GB只多了2000元，但效能還有視覺享受增加許多。面對這2000元，到底要省錢換大容量，還是要小容量但更好的硬體，就要看使用者如何選擇了。

若你還非常掙扎到底該買哪款，輕巧方便隨處可拿Apple Pencil寫字，就選iPad mini 6；想要好的處理器「用久久」，但又用不到一堆功能，可選擇iPad Air 5；逼進筆電級運作、畫畫或剪片，或是預算超級充足者，不要客氣，直上iPad Pro系列吧！

iPad Pro系列的螢幕更新率達120Hz，在視覺體驗上相當好。歐新社

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