快訊

俄困境影響陸？美中情局長：不應低估習近平對台灣的決心

選總統的厭男仇女？南韓大選超極端「性別惡戰」

選哪個好？iPad Air 5悄降價1000元效能還升級 與iPad Pro差異看這圖

聯合新聞網 / 綜合報導
iPad Air 5搭載M1晶片，並推出5色，其中紫色與藍色讓人驚豔。（翻攝自蘋果官網）
iPad Air 5搭載M1晶片，並推出5色，其中紫色與藍色讓人驚豔。（翻攝自蘋果官網）

2022蘋果春季發表會推出全新第5代iPad Air（iPad Air 5），搭載M1晶片，與現在的iPad Pro相同，若與舊代iPad Air 4機型相比，提升60%效能。而蘋果官網也默默將iPad Air 5的定價調降1000元，Wi-Fi版64GB降價為1萬7900元。面對都是M1晶片，iPad Pro會成為尷尬的定位嗎？那可不然，《聯合新聞網》帶你看圖了解。

▊ 點我看連結：

盤點蘋果新品iPhone SE 3對決安卓要買iPad Air 5嗎

隨著iPad Air 5的推出，官網還悄悄將iPad Air 5的售價調降1000元，可能會讓更多人不知該選擇哪款適合自己的機種，《聯合新聞網》整理出iPad系列讓你了解。（整理、製表／聯合新聞網）
隨著iPad Air 5的推出，官網還悄悄將iPad Air 5的售價調降1000元，可能會讓更多人不知該選擇哪款適合自己的機種，《聯合新聞網》整理出iPad系列讓你了解。（整理、製表／聯合新聞網）

顏色比一比

搭載M1晶片iPad Air 5這次推出5色，為太空灰、星光色、粉紅色、紫色、藍色，其中紫色為新色，擄獲不少網友的心，看完以後大讚「紫色好香」；而藍色也與以往iPad Air 4不同，此次藍色顏色較深，更具沉穩感。iPad Pro系列僅有太空灰和銀色可選擇。

螢幕、效能比一比

以效能來看，iPad Air 5大躍進配置M1晶片，與iPad Pro系列相同，不過iPad Pro 12吋的螢幕使用Mini-LED頂級螢幕，影音效果上大勝其他iPad系列，加上iPad Pro系列的邊框比iPad Air 5窄約1mm，視覺上也較為「舒服」。

iPad Air 5增添紫色新色，讓不少網友看完直呼好香。（歐新社）
iPad Air 5增添紫色新色，讓不少網友看完直呼好香。（歐新社）

另外，iPad Pro的螢幕更新率120Hz，在上下捲動網頁時相當順暢，若再回去只有60Hz的iPad Air 5，恐怕會有些不習慣。而iPad Air 5的最大亮度僅500尼特，iPad Pro 11吋來到600尼特，這些差異仍「有感」，但也反映在價錢上。

解鎖部分，iPad Air 5仍延續在電源按鈕用Touch ID，iPad Pro系列則用Face ID解鎖，或許對某些人來說，指紋辨識較為方便，不過未來系統會將口罩解鎖Face ID納入，如此一來應該就不會增添更多麻煩。

iPad Air 5此次共有5色可選擇，藍色也與以往iPad Air 4不同，顏色較深，更具沉穩感。（翻攝自蘋果官網）
iPad Air 5此次共有5色可選擇，藍色也與以往iPad Air 4不同，顏色較深，更具沉穩感。（翻攝自蘋果官網）

iPad Pro喇叭有四揚聲器系統、iPad Air 5和iPad mini 6相同，僅有雙揚聲器系統橫向模式，需要將平板以橫擺方式式觀看才有立體聲效果。主鏡頭配置閃光燈，只有iPad Pro配置；拍照部分iPad Air 5、iPad mini 6沒有人像模式，主鏡頭只有一顆，但iPad Pro系列有廣角和超廣角2顆鏡頭。另外，這三款iPad都能使用第二代Apple Pencil。

價格、容量比一比

至於價格和容量上，iPad Air 5雖占盡極大優勢，成為高CP值iPad產品，但仍帶有些尷尬，蘋果依舊搞心機，iPad Air 5只有64和256GB版本，無128GB，但價格悄悄降價1000元。以Wi-Fi版為例，64GB原為1萬8900元，降價為1萬7900元；Wi-Fi版256GB原為2萬3900元，降為2萬2900元。

iPad Pro 11吋提供128GB至2TB不等的容量，Wi-Fi版128GB為2萬4900元，與iPad Air 256GB只多了2000元，但效能還有視覺享受增加許多。面對這2000元，到底要省錢換大容量，還是要小容量但更好的硬體，就要看使用者如何選擇了。

若你還非常掙扎到底該買哪款，輕巧方便隨處可拿Apple Pencil寫字，就選iPad mini 6；想要好的處理器「用久久」，但又用不到一堆功能，可選擇iPad Air 5；逼進筆電級運作、畫畫或剪片，或是預算超級充足者，不要客氣，直上iPad Pro系列吧！

iPad Pro系列的螢幕更新率達120Hz，在視覺體驗上相當好。歐新社
iPad Pro系列的螢幕更新率達120Hz，在視覺體驗上相當好。歐新社

蘋果發表會 MacBook Pro

延伸閱讀

蘋果五大新品總整理／iPhone 13新色亮眼、最便宜SE、iPad Air 5新色爭豔 怪物桌機Mac Studio登場

iPhone SE 3正面對決Android手機引鐵粉跳槽？1圖看萬元手機大亂鬥

iPhone SE適合沒錢又想拿蘋果客群？他怕「被瞧不起」 果粉這樣說

改名「unknown」可低調退出LINE群組？真相是白忙一場

相關新聞

蘋果五大新品總整理／iPhone 13新色亮眼、最便宜SE、iPad Air 5新色爭豔 怪物桌機Mac Studio登場

蘋果（Apple）3月9日凌晨2點舉行春季發表會，不少網友期待5G iPhone SE 3、iPad Air 5及AirPods Pro 2亮相，不過耳機遺憾仍沒「見光」，最後推出iPad Air 5、iPhone SE 3 5G、讓人意外地iPhone 13系列包含Pro出綠色新色，另外堪稱怪物桌機的Mac Studio及外接螢幕Studio Display也在這次露臉。《聯合新聞網》整理這次推出的新品讓你一次了解。

選哪個好？iPad Air 5悄降價1000元效能還升級 與iPad Pro差異看這圖

2022蘋果春季發表會推出全新第5代iPad Air（iPad Air 5），搭載M1晶片，與現在的iPad Pro相同，若與舊代iPad Air 4機型相比，提升60%效能。而蘋果官網也默默將iPad Air 5的定價調降1000元，Wi-Fi版64GB降價為1萬7900元。面對都是M1晶片，iPad Pro會成為尷尬的定位嗎？那可不然，《聯合新聞網》帶你看圖了解。

iPhone SE 3正面對決Android手機引鐵粉跳槽？1圖看萬元手機大亂鬥

iPhone SE 3無意外地在2022蘋果春季發表會登場，價格最低只要1萬3900元起，也是最便宜的iPhone系列，面對蘋果來勢洶洶搶攻平價手機市場，安卓（Android）陣營是否仍老神在在，還是掀起大亂鬥呢？將以三星的Galaxy A52s、Sony的Xperia 10 III、小米Xiaomi 11 Lite 5G NE和OPPO Reno7做比較，一圖讓你看明白。而Google平價手機Pixel 5a由於未在台灣上市，遺憾未列入此名單中。

最便宜iPhone SE 3、iPhone 13再爆驚喜？3/9蘋果春季發表會新品預測一次看

蘋果（Apple）春季發表會真的來了！就在台灣時間3月9日凌晨2點舉行，而發表會名稱為「Peek Performance」，似乎也暗示著可能會升級某種產品。PTT（批踢踢）iOS版的網友期盼此次有iPhone SE 3與新一代AirPods Pro推出。據外媒猜測，除了有上述新品外，還會有「小驚喜」，可能會推出綠色版的iPhone 13。《聯合新聞網》除了整理出可能會在此次登場的新品外，3月9日凌晨也將文字轉播新品實況，歡迎大家窩在一起一同聊天。

iPhone 13 Pro、iPhone 13添新色「綠」得漂亮 本周五開放預購

如同去年在iPhone 12增加紫色選項，蘋果在此次春季發表會上宣布推出新款綠色款iPhone 13與iPhone 13 mini，而此次包含iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max也加入iPhone 13 Pro松嶺青色款式。

蘋果推全新M1 Ultra處理器 效能更高、竟是將兩組M1 Max串接而成

原本以為蘋果會揭曉名為M2的新款Apple Silicon處理器，沒想到是公布先前有傳聞將兩組處理器串接而成的M1 Ultra處理器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。