選哪個好？iPad Air 5悄降價1000元效能還升級 與iPad Pro差異看這圖
2022蘋果春季發表會推出全新第5代iPad Air（iPad Air 5），搭載M1晶片，與現在的iPad Pro相同，若與舊代iPad Air 4機型相比，提升60%效能。而蘋果官網也默默將iPad Air 5的定價調降1000元，Wi-Fi版64GB降價為1萬7900元。面對都是M1晶片，iPad Pro會成為尷尬的定位嗎？那可不然，《聯合新聞網》帶你看圖了解。
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顏色比一比
搭載M1晶片iPad Air 5這次推出5色，為太空灰、星光色、粉紅色、紫色、藍色，其中紫色為新色，擄獲不少網友的心，看完以後大讚「紫色好香」；而藍色也與以往iPad Air 4不同，此次藍色顏色較深，更具沉穩感。iPad Pro系列僅有太空灰和銀色可選擇。
螢幕、效能比一比
以效能來看，iPad Air 5大躍進配置M1晶片，與iPad Pro系列相同，不過iPad Pro 12吋的螢幕使用Mini-LED頂級螢幕，影音效果上大勝其他iPad系列，加上iPad Pro系列的邊框比iPad Air 5窄約1mm，視覺上也較為「舒服」。
另外，iPad Pro的螢幕更新率120Hz，在上下捲動網頁時相當順暢，若再回去只有60Hz的iPad Air 5，恐怕會有些不習慣。而iPad Air 5的最大亮度僅500尼特，iPad Pro 11吋來到600尼特，這些差異仍「有感」，但也反映在價錢上。
解鎖部分，iPad Air 5仍延續在電源按鈕用Touch ID，iPad Pro系列則用Face ID解鎖，或許對某些人來說，指紋辨識較為方便，不過未來系統會將口罩解鎖Face ID納入，如此一來應該就不會增添更多麻煩。
iPad Pro喇叭有四揚聲器系統、iPad Air 5和iPad mini 6相同，僅有雙揚聲器系統橫向模式，需要將平板以橫擺方式式觀看才有立體聲效果。主鏡頭配置閃光燈，只有iPad Pro配置；拍照部分iPad Air 5、iPad mini 6沒有人像模式，主鏡頭只有一顆，但iPad Pro系列有廣角和超廣角2顆鏡頭。另外，這三款iPad都能使用第二代Apple Pencil。
價格、容量比一比
至於價格和容量上，iPad Air 5雖占盡極大優勢，成為高CP值iPad產品，但仍帶有些尷尬，蘋果依舊搞心機，iPad Air 5只有64和256GB版本，無128GB，但價格悄悄降價1000元。以Wi-Fi版為例，64GB原為1萬8900元，降價為1萬7900元；Wi-Fi版256GB原為2萬3900元，降為2萬2900元。
iPad Pro 11吋提供128GB至2TB不等的容量，Wi-Fi版128GB為2萬4900元，與iPad Air 256GB只多了2000元，但效能還有視覺享受增加許多。面對這2000元，到底要省錢換大容量，還是要小容量但更好的硬體，就要看使用者如何選擇了。
若你還非常掙扎到底該買哪款，輕巧方便隨處可拿Apple Pencil寫字，就選iPad mini 6；想要好的處理器「用久久」，但又用不到一堆功能，可選擇iPad Air 5；逼進筆電級運作、畫畫或剪片，或是預算超級充足者，不要客氣，直上iPad Pro系列吧！
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