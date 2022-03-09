iPhone SE 3正面對決Android手機引鐵粉跳槽？1圖看萬元手機大亂鬥

iPhone SE 3無意外地在2022蘋果春季發表會登場，價格最低只要1萬3900元起，也是最便宜的iPhone系列，面對蘋果來勢洶洶搶攻平價手機市場，安卓（Android）陣營是否仍老神在在，還是掀起大亂鬥呢？將以三星的Galaxy A52s、Sony的Xperia 10 III、小米Xiaomi 11 Lite 5G NE和OPPO Reno7做比較，一圖讓你看明白。而Google平價手機Pixel 5a由於未在台灣上市，遺憾未列入此名單中。

iPhone SE 3來勢洶洶搶攻平價手機市場，以安卓手機的三星Galaxy A52s、Sony Xperia 10 III、小米Xiaomi 11 Lite 5G NE和OPPO Reno7做比較。（製表、整理／聯合新聞網）

螢幕、效能比一比

現在的平價手機幾乎都支援5G，螢幕部分則各有不同長處，像是三星A52s為Full HD+ Super AMOLED螢幕，並有SGS護眼認證，支援120Hz更新率；Xiaomi 11 Lite 5G NE和OPPO Reno7則有90Hz，僅iPhone SE 3和Sony Xperia 10 III最高支援60Hz。

效能上，蘋果採用A15晶片，明顯比安卓陣營高出許多，安卓陣營的三星Galaxy A52s、小米Xiaomi 11 Lite 5G NE和OPPO Reno7算是旗鼓相當，而Sony Xperia 10 III的Snapdragon 690在這次相較之下，效能比較不突出。

三星Galaxy A52s。（翻攝自三星官網）

續航、重量比一比

續航力來看，三星Galaxy A52s、Sony Xperia 10 III、OPPO Reno7達到4,500mAh，大電量使用上不成問題；快充則是OPPO Reno7支援65W超級閃充最強大，充電5分鐘就可讓電量多25%。iPhone SE 3在官網也聲稱用20W充電器，充電30分鐘最高可達50%電量。

重量僅有40幾公克之差別，以iPhone SE 3的144克最為輕巧，其次為Xiaomi 11 Lite 5G NE的158克、Sony Xperia 10 III的169克，不過網友認為，Xperia 10 III的寬度僅68mm，單手握感佳。防水防塵有iPhone SE 3、Galaxy A52s和Xperia 10 III具備，iPhone SE 3、Galaxy A52s有IP67（在最深達1公尺水中最長可達30分鐘），Xperia 10 III的IP65 / IP68更是強大，日常使用完全不是問題。

Sony的Xperia 10 III。（翻攝自Sony官網）

iPhone SE 3為最便宜的iPhone系列，價格最低只要1萬3900元起。（翻攝自蘋果官網）

鏡頭比一比

鏡頭部分，蘋果前後各有1個鏡頭，主鏡頭為1200萬像素廣角鏡頭，相較安卓陣營有3顆至4顆之配備，明顯遜色不少。三星Galaxy A52s、Xiaomi 11 Lite 5G NE和OPPO Reno 7有微距功能，其中A52s更有4顆鏡頭（超廣角、微距、景深等），被網友認為整體CP值相當高。

小米Xiaomi 11 Lite 5G NE。（翻攝自小米官網）

OPPO Reno7。（翻攝自OPPO官網）

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