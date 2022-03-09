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蘋果新品／iPhone 13新色、最便宜SE 怪物桌機Mac Studio登場

iPhone SE 3正面對決Android手機引鐵粉跳槽？1圖看萬元手機大亂鬥

蘋果M2處理器未亮相埋伏筆 可能會在秋季發表會上露面

聯合新聞網 / 楊又肇

此次春季發表會上，蘋果並未如市場猜測般揭曉M2處理器，而是揭曉效能更高的M1 Ultra，並且說明以兩組M1 Max處理器串接而成，似乎也暗示接下來的Mac機種設計走向。

以此次揭曉的Mac Studio來看，蘋果顯然是在Mac mini、iMac與Mac Pro之間增加更多選項，並且鎖定專業人士使用需求，同時也藉由Apple Silicon處理器設計特性，標榜能以更低電功耗，發揮更高運算效能，更讓機身設計可以更小，不像其他採用同級處理器、顯示卡的PC裝置會佔用更大空間。

不過，蘋果顯然不會捨棄Mac Pro的產品定位，因此猜測最快今年秋季就會換上Apple Silicon處理器設計的新款Mac Pro，將會採用全新面貌設計，甚至可能會搭載更高運算效能。

而從此次M1 Ultra處理器採用名為UltraFusion的多晶粒架構設計，將兩組M1 Max處理器串接的設計來看，或許代表未來蘋果也可能以相同設計串接兩組M1 Ultra形成更高運算效能，藉此在Mac Pro產品定位往上或往下增加更多機種選擇，進而填補更多使用需求。

另一方面，此次春季發表會並未公布傳聞中的M2處理器，或許也跟此次公布的M1 Ultra處理器有關，其中原因包含蘋果希望詮釋M1處理器設計發展可能性，以及藉由UltraFusion多晶粒架構設計下的配置彈性，讓處理器效能可以進一步堆疊，藉此對應更高運算效能機種設計需求。

預期要等到今年秋季公布新款MacBook Pro時，蘋果才會正式揭曉名為M2的新款Apple Silicon處理器，並且應用在新款入門定位的MacBook Pro，以及MacBook Air與Mac mini。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 MacBook Pro iPhone SE

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