蘋果Mac Studio配新款處理器超強大 外接螢幕Studio Display同步亮相

如先前傳聞，蘋果確定推出名為Mac Studio的小型桌機，同時也宣布推出名為Studio Display的外接螢幕。

體型更小、效能更高的Mac Studio

其中，Mac Studio就是鎖定專業人士使用需求，並且以小型桌機形式打造，而不像現有Mac Pro般佔據較大空間，同時也比Mac mini有更高運算效能，讓專業人士能使工作環境配置更為簡單，並且提供充足的外接連接埠。

▲Mac Studio維持小巧設計，但提供更高運算效能

而Mac Studio在處理器規格除了提供M1 Max，更包含此次揭曉的M1 Ultra，由於需要更高散熱維持運作穩定，因此在厚度上會比Mac mini更為明顯，但蘋果強調內建雙風扇系統將能維持靜音散熱效果，而不會產生高頻率的風扇運算聲。

▲內建雙風扇系統將能維持靜音散熱效果

在效能表現部分，配置M1 Max處理器的Mac Studio在CPU效能方面，相比採用10核心、Intel Core i9處理器設計的iMac約提高2.5倍，相比搭載16核心、Intel Xeon處理器的Mac Pro則快上50%。而在顯示效能方面，比起配置AMD Radeon Pro W5700XT繪圖卡的iMac，配置M1 Max處理器的Mac Studio顯示效能約可提升3.4倍。

換成搭載M1 Ultra的話，在CPU效能相比採用10核心、Intel Core i9處理器設計的iMac約提升3.8倍，相比搭載16核心、Intel Xeon處理器的Mac Pro則快上90%，甚至比起搭載28核心、Intel Xeon處理器的Mac Pro更可快上60%。顯示效能方面，相比配置AMD Radeon Pro W5700XT繪圖卡的iMac，配置M1 Max處理器的Mac Studio顯示效能約可提升4.5倍，相比配置AMD Radeon Pro W6900X繪圖卡的iMac更可快上80%。

▲可讓專業人士工作環境變得更簡單

記憶體最高可配置128GB，並且支援48GB顯示記憶體，SSD傳輸效能則可達7.4GB/s，最高容量則可達8TB，至於顯示輸出最高可對應4組5K解析度設計的Studio Display外接螢幕，並且加上一組4K解析度電視螢幕，最高可支援處理18道ProRes規格的影片串流處理工作。

▲最高可對應4組5K解析度設計的Studio Display外接螢幕，並且加上一組4K解析度電視螢幕

連接埠規格則在機身背面提供4組Thunderbolt 4、HDMI、2組 USB-A與10Gbps乙太網路孔，以及支援麥克風的3.5mm音訊連接孔，正面則提供額外兩組Thunderbolt 4，以及支援SDXC規格的記憶卡讀卡機。

▲Mac Studio背後連接埠

建議售價方面，配置M1 Max處理器的Mac Studio將以1999美元起跳價格銷售，台灣市場售價則是從新台幣59900元起跳，而採用M1 Ultra處理器版本則從3999美元起跳，同樣會從3月11日開放預購，並且在3月18日正式上市。

▲Mac Studio主要特色

除了推出Mac Studio，蘋果也宣布推出銀色配黑色款式，包含Touch ID與數字鍵盤的巧控鍵盤、巧控板與及巧控滑鼠，讓使使用者能搭配Mac Studio使用。

▲推出銀色配黑色款式，包含Touch ID與數字鍵盤的巧控鍵盤、巧控板與及巧控滑鼠

新款外接螢幕Studio Display

至於此次同步推出的新款外接螢幕Studio Display，本身則以27吋、5K解析度與600nits亮度設計，一樣支援P3廣色域與True Tone技術設計，同時藉由內建A13 Bionic處理器對應顯示與聲音輸出處理表現，同樣支援Spatial Audio空間音訊與Dolby Atmos音場技術，搭載四組低音喇叭與兩組高音喇叭。

▲新款外接螢幕Studio Display

▲可對應0-30度之間使用傾角

另外，Studio Display也配置與iPhone 13相同的1200萬畫素、支援攝影時自動居中的超廣角鏡頭，並且搭載3組USB-C與1組Thunderbolt 4，並且可直接透過Thunderbolt 4與Mac系列機種連接，並且反向提供96W電力。

▲配置與iPhone 13相同的1200萬畫素、支援攝影時自動居中的超廣角鏡頭

而立架部分，Studio Display標準立架可對應0-30度之間使用傾角，或是可搭配兩組轉軸設計，對應高度調整的立架使用，若有安裝在牆上，或是搭配他廠螢幕架使用的話，則必須配合VESA轉接架。

▲Studio Display可額外選擇Nano-texture玻璃表面材質版本，或是改用可調整高度的立架配件，或是使用VESA轉接配件懸掛牆上或螢幕支架

建議售價方面，Studio Display將以1599美元價格銷售，台灣市場則會以新台幣45900元價格提供，另外蘋果也推出Nano-texture玻璃表面材質版本，建議售價則會增加為新台幣54900元，至於對應高度調整的立架配件售價則是新台幣12000元，上市時間一樣是在3月18日。

▲Studio Display建議售價為1599美元

▲Studio Display主要特色

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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