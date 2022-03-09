快訊

俄烏戰爭給中國大陸警示 外媒：習近平應暫不會對台動武

大S人不在韓國怎麼登記結婚？ 8張圖文教學一看就懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果推全新M1 Ultra處理器 效能更高、竟是將兩組M1 Max串接而成

聯合新聞網 / 楊又肇
▲M1 Ultra處理器
▲M1 Ultra處理器

原本以為蘋果會揭曉名為M2的新款Apple Silicon處理器，沒想到是公布先前有傳聞將兩組處理器串接而成的M1 Ultra處理器。

M1 Ultra處理器的設計理念很簡單，就是將兩組M1 Max處理器透過名為UltraFusion的多晶粒架構串接而成，並且以2.5TB/s傳輸頻寬彼此溝通，透過兩組M1 Max處理器組合形成更大運算效能，總計形成1140億組電晶體、20組CPU核心 (包含16組效能核心與4組高效能核心)，以及總計64組GPU核心，另外也配置32組核心架構的神經引擎，藉此對應更高人工智慧運算表現。

▲相較先前已經推出的M1系列處理器，可以發現M1 Ultra處理器面積大了不少
▲相較先前已經推出的M1系列處理器，可以發現M1 Ultra處理器面積大了不少

由於單組M1 Max處理器即可對應最高64GB記憶體，因此M1 Ultra自然可支援至128GB記憶體容量，記憶體傳輸頻寬更達800GB/s，同時也原生支援Thunderbolt 4連接功能，本身同樣是以台積電5nm製程打造。

在效能表現方面，蘋果說明M1 Ultra在GPU顯示效能將是M1處理器的8倍，神經引擎則可對應每秒22兆次計算，並且能透過媒體引擎對應硬體加速等級的H.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW等檔案格式運算。

相比市面上以10核心設計的桌機處理器，蘋果強調M1 Ultra可降低65%電功耗，相比16核心設計的處理器則可在相同瓦數提升最高90%，最高約可精簡100W電力損耗，而相較市面最普遍使用的GPU更僅需三分之一電力運作，相比最高階的GPU更可降低200W電力損耗，蘋果更強調M1 Ultra處理器提供市面目前最高的每瓦效能表現。

▲可對應更高記憶體容量
▲可對應更高記憶體容量

▲搭載20組CPU核心
▲搭載20組CPU核心

▲GPU核心可達64組
▲GPU核心可達64組

▲M1 Ultra處理器主要規格
▲M1 Ultra處理器主要規格

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 MacBook Pro iPhone SE

延伸閱讀

蘋果傳與韓國業者合作FC-BGA基版供應 可能用於Apple Car

蘋果確認將從4月11日開始階段性重返辦公室工作 仍保留混合辦公型態

曝蘋果正測試M2晶片 春季發布會上正式推出

蘋果「Peek Performance」春季發表會可能公布新品預先猜測

相關新聞

蘋果五大新品總整理／iPhone 13新色亮眼、最便宜SE、iPad Air 5新色爭豔 怪物桌機Mac Studio登場

蘋果（Apple）3月9日凌晨2點舉行春季發表會，不少網友期待5G iPhone SE 3、iPad Air 5及AirPods Pro 2亮相，不過耳機遺憾仍沒「見光」，最後推出iPad Air 5、iPhone SE 3 5G、讓人意外地iPhone 13系列包含Pro出綠色新色，另外堪稱怪物桌機的Mac Studio及外接螢幕Studio Display也在這次露臉。《聯合新聞網》整理這次推出的新品讓你一次了解。

選哪個好？iPad Air 5悄降價1000元效能還升級 與iPad Pro差異看這圖

2022蘋果春季發表會推出全新第5代iPad Air（iPad Air 5），搭載M1晶片，與現在的iPad Pro相同，若與舊代iPad Air 4機型相比，提升60%效能。而蘋果官網也默默將iPad Air 5的定價調降1000元，Wi-Fi版64GB降價為1萬7900元。面對都是M1晶片，iPad Pro會成為尷尬的定位嗎？那可不然，《聯合新聞網》帶你看圖了解。

iPhone SE 3正面對決Android手機引鐵粉跳槽？1圖看萬元手機大亂鬥

iPhone SE 3無意外地在2022蘋果春季發表會登場，價格最低只要1萬3900元起，也是最便宜的iPhone系列，面對蘋果來勢洶洶搶攻平價手機市場，安卓（Android）陣營是否仍老神在在，還是掀起大亂鬥呢？將以三星的Galaxy A52s、Sony的Xperia 10 III、小米Xiaomi 11 Lite 5G NE和OPPO Reno7做比較，一圖讓你看明白。而Google平價手機Pixel 5a由於未在台灣上市，遺憾未列入此名單中。

蘋果M1 Ultra晶片設計跨大步 強調節能低功耗

蘋果（Apple）今天凌晨推出新平價iPhone SE、新款iPad Air以及墨綠新配色的iPhone 13/13 P...

iPhone 13 Pro、iPhone 13添新色「綠」得漂亮 本周五開放預購

如同去年在iPhone 12增加紫色選項，蘋果在此次春季發表會上宣布推出新款綠色款iPhone 13與iPhone 13 mini，而此次包含iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max也加入iPhone 13 Pro松嶺青色款式。

蘋果推全新M1 Ultra處理器 效能更高、竟是將兩組M1 Max串接而成

原本以為蘋果會揭曉名為M2的新款Apple Silicon處理器，沒想到是公布先前有傳聞將兩組處理器串接而成的M1 Ultra處理器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。