蘋果推全新M1 Ultra處理器 效能更高、竟是將兩組M1 Max串接而成
原本以為蘋果會揭曉名為M2的新款Apple Silicon處理器，沒想到是公布先前有傳聞將兩組處理器串接而成的M1 Ultra處理器。
M1 Ultra處理器的設計理念很簡單，就是將兩組M1 Max處理器透過名為UltraFusion的多晶粒架構串接而成，並且以2.5TB/s傳輸頻寬彼此溝通，透過兩組M1 Max處理器組合形成更大運算效能，總計形成1140億組電晶體、20組CPU核心 (包含16組效能核心與4組高效能核心)，以及總計64組GPU核心，另外也配置32組核心架構的神經引擎，藉此對應更高人工智慧運算表現。
由於單組M1 Max處理器即可對應最高64GB記憶體，因此M1 Ultra自然可支援至128GB記憶體容量，記憶體傳輸頻寬更達800GB/s，同時也原生支援Thunderbolt 4連接功能，本身同樣是以台積電5nm製程打造。
在效能表現方面，蘋果說明M1 Ultra在GPU顯示效能將是M1處理器的8倍，神經引擎則可對應每秒22兆次計算，並且能透過媒體引擎對應硬體加速等級的H.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW等檔案格式運算。
相比市面上以10核心設計的桌機處理器，蘋果強調M1 Ultra可降低65%電功耗，相比16核心設計的處理器則可在相同瓦數提升最高90%，最高約可精簡100W電力損耗，而相較市面最普遍使用的GPU更僅需三分之一電力運作，相比最高階的GPU更可降低200W電力損耗，蘋果更強調M1 Ultra處理器提供市面目前最高的每瓦效能表現。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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