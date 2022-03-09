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新款iPad Air換上效能更高的M1處理器 5G連網沒問題

聯合新聞網 / 楊又肇
▲新款iPad Air換上效能更高的M1處理器，更加上5G連網功能
▲新款iPad Air換上效能更高的M1處理器，更加上5G連網功能

顯然蘋果準備將iPad Air作為iPad Pro系列的「入門機種」選項，在此次推出的新款iPad Air並非升級為A15 Bionic處理器，而是比照去年的iPad Pro換上M1處理器，並且加入5G連網功能。

新款iPad Air基本上與2020年推出版本維持相同設計，但是將處理器換上與新款iPad Pro一樣的M1處理器，意味將使iPad Air運算效能再次提升，同時也能成為iPad Pro系列的「入門機種」選項，約比前一代機種帶來60%的CPU效能提升，以及2倍的GPU顯示效能表現。

而螢幕一樣維持採用抗反光設計的10.9吋Liquid Retina顯示螢幕，最高亮度為500 nits，其他規格則將視訊鏡頭升級為與iPhone 13系列相同的1200萬畫素規格，並且加入支援在錄影時自動居中拍攝的超廣角鏡頭，至於底部連接的USB-C也將傳輸效率提高為2倍。

機身採用100%回收鋁材打造，顏色則提供太空灰色、星光色、粉紅色、紫色，以及全新藍色款式，儲存容量則提供64GB或256GB，一樣提供純Wi-Fi連網版本與此次加入支援5G連網版本。

建議售價方面，新款iPad Air將以599美元起跳價格銷售，台灣地區售價則從新台幣17900元起跳，一樣可從3月11日預購，並且從3月18日正式上市。

▲新款iPad Air具體規格
▲新款iPad Air具體規格

▲同樣會在3月18日上市
▲同樣會在3月18日上市

▲建議售價從599美元起跳
▲建議售價從599美元起跳

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 MacBook Pro iPhone SE

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