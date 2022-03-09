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換上A15 Bionic處理器與5G連網功能的新款iPhone SE正式亮相

聯合新聞網 / 楊又肇
▲第三款iPhone SE揭曉
▲第三款iPhone SE揭曉

第三款iPhone SE如先前傳聞換上與iPhone 13系列相同的A15 Bionic處理器，並且加入5G連網功能，而外觀部分則提供午夜色、星光色與(PRODUCT)RED的紅色款式。

新款iPhone SE並未如市場預期特別加上5G名稱，同時外觀設計也依然維持iPhone 8設計，並且保留搭載Touch ID指紋辨識功能的Home鍵設計，而建議售價則從429美元起跳，同樣從3月11日開放預購，並且在3月18日正式上市。

而隨著新款iPhone SE亮相，同時也意味蘋果所有iPhone機種都已經邁入支援5G連網規格。

至於硬體規格部分，新款iPhone SE維持採用4.7吋螢幕，另外也保留搭載Touch ID指紋辨識功能的Home鍵，處理器則是換上與iPhone 13系列相同的A15 Bionic，而主相機鏡頭也換上與iPhone 13相同的設計，並且採用IP67等級防水防塵設計，一樣提供午夜色、星光色與(PRODUCT)RED的紅色款式，儲存容量則提供64GB、128GB與256GB。

建議售價方面，新款iPhone SE將以429美元起跳價格銷售，台灣地區售價則從新台幣13900元起跳，預計在3月18日上市。

▲第三款iPhone SE具體規格
▲第三款iPhone SE具體規格

▲建議售價將從429美元起跳
▲建議售價將從429美元起跳

▲預計3月18日開放銷售
▲預計3月18日開放銷售

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 MacBook Pro iPhone SE

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