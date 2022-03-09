iPhone 13 Pro、iPhone 13添新色「綠」得漂亮 本周五開放預購
如同去年在iPhone 12增加紫色選項，蘋果在此次春季發表會上宣布推出新款綠色款iPhone 13與iPhone 13 mini，而此次包含iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max也加入iPhone 13 Pro松嶺青色款式。
四款手機都將從3月11日開放預購，預計在3月18日正式開放上市，至於售價則維持目前iPhone 13、iPhone 13 Pro系列定價模式，其中綠色款iPhone 13 mini與iPhone 13分別從新台幣22900元、25900元起跳價格銷售，而松嶺青色款iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max則分別從新台幣32900元、36900元起跳價格銷售。
儲存容量部分，綠色款iPhone 13 mini與iPhone 13均提供128GB、256GB與512GB規格，而松嶺青色款iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max則提供128GB、256GB、512GB及1TB選項，至於規格部分與先前推出版本並沒有差異。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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