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蘋果Apple TV+攻直播內容 攜手MLB打造《Friday Night Baseball》

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Apple TV+服務啟用首個直播節目《Friday Night Baseball》
▲Apple TV+服務啟用首個直播節目《Friday Night Baseball》

在此次發表活動中，蘋果執行長Tim Cook宣布將在Apple TV+服務加入更多原創影音內容，同時也宣布將在Apple TV+服務啟用首個直播節目《Friday Night Baseball》。

《Friday Night Baseball》是蘋果與美國職業棒球大聯盟 (MLB)合作內容，同時也是Apple TV+服務第一個以直播形式提供的節目。

而《Friday Night Baseball》預計先在美國、加拿大、澳洲、巴西、日本、墨西哥、波多黎各、南韓與英國在內8個市場率先提供，後續也會擴展至更多市場。

從此次加入直播節目內容，意味蘋果後續將可能增加更多直播類型內容，藉此吸引更多人使用Apple TV+服務。

▲《Friday Night Baseball》預計先在美國、加拿大、澳洲、巴西、日本、墨西哥、波多黎各、南韓與英國在內8個市場率先提供
▲《Friday Night Baseball》預計先在美國、加拿大、澳洲、巴西、日本、墨西哥、波多黎各、南韓與英國在內8個市場率先提供

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 MacBook Pro iPhone SE

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