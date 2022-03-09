蘋果Apple TV+攻直播內容 攜手MLB打造《Friday Night Baseball》

在此次發表活動中，蘋果執行長Tim Cook宣布將在Apple TV+服務加入更多原創影音內容，同時也宣布將在Apple TV+服務啟用首個直播節目《Friday Night Baseball》。
《Friday Night Baseball》是蘋果與美國職業棒球大聯盟 (MLB)合作內容，同時也是Apple TV+服務第一個以直播形式提供的節目。
而《Friday Night Baseball》預計先在美國、加拿大、澳洲、巴西、日本、墨西哥、波多黎各、南韓與英國在內8個市場率先提供，後續也會擴展至更多市場。
從此次加入直播節目內容，意味蘋果後續將可能增加更多直播類型內容，藉此吸引更多人使用Apple TV+服務。
▲《Friday Night Baseball》預計先在美國、加拿大、澳洲、巴西、日本、墨西哥、波多黎各、南韓與英國在內8個市場率先提供
《原文刊登於合作媒體 mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
蘋果（Apple）3月9日凌晨2點舉行春季發表會，不少網友期待5G iPhone SE 3、iPad Air 5及AirPods Pro 2亮相，不過耳機遺憾仍沒「見光」，最後推出iPad Air 5、iPhone SE 3 5G、讓人意外地iPhone 13系列包含Pro出綠色新色，另外堪稱怪物桌機的Mac Studio及外接螢幕Studio Display也在這次露臉。《聯合新聞網》整理這次推出的新品讓你一次了解。
2022-03-09 04:57
2022蘋果春季發表會推出全新第5代iPad Air（iPad Air 5），搭載M1晶片，與現在的iPad Pro相同，若與舊代iPad Air 4機型相比，提升60%效能。而蘋果官網也默默將iPad Air 5的定價調降1000元，Wi-Fi版64GB降價為1萬7900元。面對都是M1晶片，iPad Pro會成為尷尬的定位嗎？那可不然，《聯合新聞網》帶你看圖了解。
2022-03-09 08:46
iPhone SE 3無意外地在2022蘋果春季發表會登場，價格最低只要1萬3900元起，也是最便宜的iPhone系列，面對蘋果來勢洶洶搶攻平價手機市場，安卓（Android）陣營是否仍老神在在，還是掀起大亂鬥呢？將以三星的Galaxy A52s、Sony的Xperia 10 III、小米Xiaomi 11 Lite 5G NE和OPPO Reno7做比較，一圖讓你看明白。而Google平價手機Pixel 5a由於未在台灣上市，遺憾未列入此名單中。
2022-03-09 05:52
蘋果（Apple）春季發表會真的來了！就在台灣時間3月9日凌晨2點舉行，而發表會名稱為「Peek Performance」，似乎也暗示著可能會升級某種產品。PTT（批踢踢）iOS版的網友期盼此次有iPhone SE 3與新一代AirPods Pro推出。據外媒猜測，除了有上述新品外，還會有「小驚喜」，可能會推出綠色版的iPhone 13。《聯合新聞網》除了整理出可能會在此次登場的新品外，3月9日凌晨也將文字轉播新品實況，歡迎大家窩在一起一同聊天。
2022-03-08 09:34
如同去年在iPhone 12增加紫色選項，蘋果在此次春季發表會上宣布推出新款綠色款iPhone 13與iPhone 13 mini，而此次包含iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max也加入iPhone 13 Pro松嶺青色款式。
2022-03-09 08:59
原本以為蘋果會揭曉名為M2的新款Apple Silicon處理器，沒想到是公布先前有傳聞將兩組處理器串接而成的M1 Ultra處理器。
2022-03-09 08:58
共
0 則留言
張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
More
FB留言