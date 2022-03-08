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文字直播／有iPhone SE 3、AirPods Pro 2嗎？蘋果發表會凌晨登場 文字轉播陪你尬聊

聯合新聞網 / 綜合報導

蘋果春季發表會於3月9日凌晨2點登場，《聯合新聞網》將文字轉播新品實況，並開設即時聊天室，歡迎大家窩在一起一同聊天。（合成圖／翻攝自appletrack、9to5mac、Luke Miani YouTube頻道、Luke Miani推特）
蘋果春季發表會於3月9日凌晨2點登場，《聯合新聞網》將文字轉播新品實況，並開設即時聊天室，歡迎大家窩在一起一同聊天。（合成圖／翻攝自appletrack、9to5mac、Luke Miani YouTube頻道、Luke Miani推特）

（※可開啟中文字幕）

蘋果（Apple）春季發表會在台灣時間3月9日凌晨2點舉行，不少網友期待可看到最便宜的5G iPhone SE 3、iPad Air 5及AirPods Pro 2推出。而去年的春季發表會，iPhone 12無預警推出紫色版，iPhone 13此次可能會推出新色「綠色」。《聯合新聞網》將全程影音和文字轉播新品實況，並提供即時聊天室邀你一起討論，陪伴大家度過凌晨時光。▸▸ 蘋果新品預測一次看

※文字直播於3/9凌晨2:00開始；小編即時聊天室將於3/9 1:00開始互動！

※或點我開新視窗，邊看直播邊聊天。

（免登入，只要在Name輸入暱稱後按Enter即可聊天）

新款MacBook Air傳出搭載M2晶片，取消圓弧設計，改為平整設計，薄度更薄、將有更多新色可供選擇。（翻攝自appletrack網站）
新款MacBook Air傳出搭載M2晶片，取消圓弧設計，改為平整設計，薄度更薄、將有更多新色可供選擇。（翻攝自appletrack網站）

iPad Air 5傳出大小不變，將搭載與iPhone 13相同的A15仿生晶片，前鏡頭為1200萬畫素的超廣角鏡頭，支援人像居中模式，並增添紫色款式。（翻攝自Luke Miani YouTube頻道）
iPad Air 5傳出大小不變，將搭載與iPhone 13相同的A15仿生晶片，前鏡頭為1200萬畫素的超廣角鏡頭，支援人像居中模式，並增添紫色款式。（翻攝自Luke Miani YouTube頻道）

此次蘋果春季發表會，外媒認為可能還會出一款大小介於Mac Pro與Mac mini、效能也介於兩者之間的桌機，也就是「Mac Studio」，另並推出親民款外接式螢幕「Apple Studio Display」。（翻攝自Luke Miani推特）
此次蘋果春季發表會，外媒認為可能還會出一款大小介於Mac Pro與Mac mini、效能也介於兩者之間的桌機，也就是「Mac Studio」，另並推出親民款外接式螢幕「Apple Studio Display」。（翻攝自Luke Miani推特）

新一代Mac mini將會有M1 Pro和M2晶片兩種版本，外觀將有望像iMac一樣「重新整型」，並增加連接埠，價格也可能比之前提高一些。（翻攝自appletrack網站）
新一代Mac mini將會有M1 Pro和M2晶片兩種版本，外觀將有望像iMac一樣「重新整型」，並增加連接埠，價格也可能比之前提高一些。（翻攝自appletrack網站）

國外YouTuber推測，蘋果2022春季發表會可能會推出綠色版iPhone 13。（翻攝自9to5mac）
國外YouTuber推測，蘋果2022春季發表會可能會推出綠色版iPhone 13。（翻攝自9to5mac）

蘋果發表會 MacBook Pro iPhone SE

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最便宜iPhone SE 3、iPhone 13再爆驚喜？3/9蘋果春季發表會新品預測一次看

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蘋果（Apple）春季發表會真的來了！就在台灣時間3月9日凌晨2點舉行，而發表會名稱為「Peek Performance」，似乎也暗示著可能會升級某種產品。PTT（批踢踢）iOS版的網友期盼此次有iPhone SE 3與新一代AirPods Pro推出。據外媒猜測，除了有上述新品外，還會有「小驚喜」，可能會推出綠色版的iPhone 13。《聯合新聞網》除了整理出可能會在此次登場的新品外，3月9日凌晨也將文字轉播新品實況，歡迎大家窩在一起一同聊天。

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蘋果（Apple）春季發表會在台灣時間3月9日凌晨2點舉行，不少網友期待可看到最便宜的5G iPhone SE 3、iPad Air 5及AirPods Pro 2推出。而去年的春季發表會，iPhone 12無預警推出紫色版，iPhone 13此次可能會推出新色「綠色」。《聯合新聞網》將全程影音和文字轉播新品實況，並提供即時聊天室邀你一起討論，陪伴大家度過凌晨時光。

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