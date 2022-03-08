文字直播／有iPhone SE 3、AirPods Pro 2嗎？蘋果發表會凌晨登場 文字轉播陪你尬聊

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蘋果（Apple）春季發表會在台灣時間3月9日凌晨2點舉行，不少網友期待可看到最便宜的5G iPhone SE 3、iPad Air 5及AirPods Pro 2推出。而去年的春季發表會，iPhone 12無預警推出紫色版，iPhone 13此次可能會推出新色「綠色」。《聯合新聞網》將全程影音和文字轉播新品實況，並提供即時聊天室邀你一起討論，陪伴大家度過凌晨時光。▸▸ 蘋果新品預測一次看
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蘋果（Apple）春季發表會真的來了！就在台灣時間3月9日凌晨2點舉行，而發表會名稱為「Peek Performance」，似乎也暗示著可能會升級某種產品。PTT（批踢踢）iOS版的網友期盼此次有iPhone SE 3與新一代AirPods Pro推出。據外媒猜測，除了有上述新品外，還會有「小驚喜」，可能會推出綠色版的iPhone 13。《聯合新聞網》除了整理出可能會在此次登場的新品外，3月9日凌晨也將文字轉播新品實況，歡迎大家窩在一起一同聊天。
蘋果（Apple）春季發表會在台灣時間3月9日凌晨2點舉行，不少網友期待可看到最便宜的5G iPhone SE 3、iPad Air 5及AirPods Pro 2推出。而去年的春季發表會，iPhone 12無預警推出紫色版，iPhone 13此次可能會推出新色「綠色」。《聯合新聞網》將全程影音和文字轉播新品實況，並提供即時聊天室邀你一起討論，陪伴大家度過凌晨時光。
集微網消息，據報道，蘋果近日正在測試M2晶片，該晶片預計將在新款MacBook Air和新款13英寸 MacBook Pro中首發搭載。
蘋果確定在美國西岸時間3月8日上午10點 (台灣時間3月9日凌晨2點)舉辦「Peek Performance」春季發表會，筆者整理目前較有可能在此次發表會上揭曉新品內容，其中包含終於加入5G連網功能的第三款iPhone SE，以及新款iPad Air，另外也可能公布新款Mac機種與M2處理器。
Apple 蘋果發表會的邀請函除了公佈時間、地點之外，還藏著一項特別的秘密！就是加入了 AR 擴增實境特效，只要在 iPhone 或 iPad 開啟 Apple 發表會活動網頁就能使用 AR 特效，讓 Apple 蘋果 Logo 出現在我們的生活中。
蘋果稍早證實將在美國西岸時間3月8日上午10點 (台灣時間3月9日凌晨2點)舉辦以「Peek Performance」 (揭示效能)為主題的發表活動，預期將如先前市場傳聞推出不少傳聞的新款iPhone SE，以及新款iPad Air，另外更預期揭曉換上M2處理器設計的新款入門定位MacBook Pro。
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