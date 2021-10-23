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蘋果證實M1 Max處理器的16吋MacBook Pro 獨享「高效能模式」

聯合新聞網 / 楊又肇

先前有傳聞指稱新款MacBook Pro將會加入高效能模式，蘋果稍早回覆MacRumors網站詢問時，證實在搭載M1 Max處理器的16吋MacBook Pro將會獨享此項功能，藉此以更高運算效能執行工作。

而作為效能提升的代價，自然是伴隨運算效能提升產生的散熱風扇高轉情況，並且連帶會讓電池續航時間縮短。

不過，蘋果並未明確說明透過高效能模式增加執行效率的具體細節，因此不確定是否透過提高處理器運作時脈，或是改變核心運作方式增加執行效率。

此項功能目前僅限搭載M1 Max處理器的16吋MacBook Pro使用，因此包含14吋MacBook Pro，以及採用M1 Pro設計的16吋MacBook Pro都不會包含此功能，但未來是否會進一步開放更多機種使用，或許就要先看在搭載M1 Max處理器的16吋MacBook Pro使用情形而定。

因此，如果只是在效能上有進一步需求，同時希望滿足方便攜帶使用的話，自然是挑選14吋MacBook Pro，而有更大螢幕需求，甚至更高運算效能的話，自然就是選擇16吋規格，甚至可以考慮選擇M1 Max處理器選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 MacBook Pro AirPods

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