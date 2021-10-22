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iPad mini 6終於在台開賣！A15仿生晶片、全新色系售價14,900元起

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：蘋果官網截圖
Photo Credit：蘋果官網截圖

iPad mini 6 有感升級成為九月蘋果發表會亮點之一，而今日也終於在台灣開賣了！

秋季發表會登場的 iPad mini 升級為 A15 仿生晶片，整體外觀邊框更窄了，具備更大的 8.3 吋 Liquid Retina 顯示器以及四種精美顏色，Touch ID 整合到上方的電源鈕，採取新的 USB-C 埠加速了連結傳輸，也支援到第二代磁吸式的 Apple Pencil，有感升級意外成為九月蘋果發表會亮點之一，今日也終於在台灣開賣

iPad mini 6 具備 8.3 吋 Liquid Retina 採用高階技術如 500 尼特亮度，心臟換上 A15 仿生晶片 iPad mini 讓性能有感提升，與前一代 iPad mini 相比，6 核心 CPU 使得性能提升最高可達 40%，5 核心的 GPU 更是讓圖形處理性能躍升 80% 之多，對於專業工作人士來說可以選擇到一台更輕便但效能更強的平板設備。

這次的升級讓果粉感受到「也很 Pro」，除了外觀設計語言，在視訊通話需求更大量下。先前於 iPad Pro 推出的「人物居中」體驗現在下放支援 iPad mini 上使用，更新的超廣角前置相機擁有新的 1,200 萬像素感測器以及更加寬廣的視角，更好實現「人物居中」功能。

這次 iPad mini 6 具備 USB-C 埠，可支援最快 5Gbps 的資料傳輸，比前一代版本快上 10 倍，也能與 USB-C 廣大的生態系統配件相容，包含相機、外接儲存設備，和最高 4K 的顯示器。此外，iPad mini 現在也終於可支援 5G，5G 讓 iPad mini 峰值速度在理想情況下最高可達 3.5 Gbps3。

iPad mini 的售價 NT$14,900 起，Wi-Fi + 行動網路機型售價 NT$19,400 起，有 64GB 與 256GB 的配置，推出四種外觀可供選擇，包括粉紅色、星光色、紫色及太空灰色。iPad mini 6 在台灣開賣，從官網看來現在下訂 Wi-Fi 版本顯示暫未發售，應該稍晚就會開放，目前 Wi-Fi + 行動網路版本已經可以選購，現在訂購約 11/03 日當週可到貨。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 Apple iPad mini

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