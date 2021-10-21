蘋果M1 Max晶片跑分曝光：比肩英偉達RTX 3080移動版
集微網消息，10月19日，蘋果正式發佈了新款MacBook Pro，其搭載了M1 Pro和M1 Max晶片，而M1 Max的GFX Bench 5跑分現已經曝光。
根據蘋果官方宣傳，M1 Max採用10核中央處理器，另外配備多達32核的圖形處理器，圖像處理速度相比M1提升最高可達4倍。內部共計集成570億個晶體管，比M1 Pro多出70%，比M1多達3.5倍，堪稱蘋果迄今打造的最大晶片。不僅如此，它的圖形處理器在達到與RTX 3080（100W）筆記本電腦的相近水平性能時，功耗少40%，在達到RTX 3080（160W）筆記本電腦內的同等性能水平時，功耗則要少100 W。
此外，M1 Max晶片結搆採用更高帶寬，內存帶寬是M1 Pro的2倍，使得它的內存帶寬達到400GB/s，接近M1的6倍，同時最高可選配64GB的高速統一內存。
GFX Bench 5跑分顯示，M1 Max表現不錯，在一些工作負載中的表現超過了英偉達和AMD的GPU，而在其他工作負載中則保持在較小的差距。考慮到GeForce RTX 3080 Mobile和Radeon RX 6800M TDP分別為160W和145W，而M1 Max最高功耗不過60W，這樣的能耗比已經超出絕大部分人的意料。
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