AirPods 3需要iOS 13 「不再支援」這些舊款iPhone、iPad

根據蘋果新款 AirPods 3 的規格頁面，第三代 AirPods 不支援 iPhone 6、iPhone 6 Plus 和 iPhone 5s。他們還放棄了對 iPad mini 2 和 iPad mini 3 以及第六代 iPod touch 的支援。新的第三代 AirPods 不再支援以前由第二代 AirPods 支援的舊款 iPhone、iPad 和 iPod touch 型號。

空間音訊的全新 AirPods 3

蘋果表示，某些功能需要 iOS 13 或 iPadOS，它們與 iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPod touch (第 6 代)、iPad Air (第 1 代)、iPad mini 3 和 iPad mini 2 不相容。

三代 AirPods 需要 iOS 13

AirPods 可搭配 Apple 裝置 (搭載較早版本軟體) 與非 Apple 裝置，作為藍牙耳機使用，但功能會有所限制。空間化立體聲支援搭配 iOS 15 或以上版本播放的立體聲內容、Apple Music 播放的「杜比全景聲」或 5.1 聲道的內容，以及支援此功能的應用程式播放的 5.1 聲道、7.1 聲道與「杜比全景聲」影片內容。

AirPods (第三代) 提供更長的電池續航時間，聆聽時間最長可達 6 小時，通話時間最長可達 4 小時。僅需充電 5 分鐘，便可為 AirPods 3 提供大約 1 小時的續航。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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