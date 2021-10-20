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新版MacBook沒對手？ 內行揭「這類人」不要買：非客群

聯合新聞網 / 綜合報導
MacBook搭載最新型的M1 Max處理晶片。 圖／蘋果發表會截圖
MacBook搭載最新型的M1 Max處理晶片。 圖／蘋果發表會截圖

蘋果於昨（19）日推出今年的第二場秋季發表會，其中最大的重點就是在新的MacBook Pro，除了搭載最新型的M1 Max處理晶片，相較於以往的GPU效能可高達13倍以上。對此便有網友好奇「這次的MacBook是不是已經無人能敵惹？」

這次的MacBook Pro提供14吋和16吋2款機型，除了多出吸睛的瀏海設計，連正負評價兩極的Touch Bar也被取消，改為有HDMI接孔、SD讀卡機槽、搭配3個Thunderbolt 4接孔及3.5mm耳機孔的配置，最後還搭載了蘋果專為Mac設計的全新專業級晶片M1 Pro和M1 Max，與之前13吋i7版本的MacBook Pro相比，其CPU效能多3.7倍、GPU則高達13倍。

對此，原PO在PTT以「這次的Macbook484已經無人能敵惹？」為題，說明此款MacBook搭載的最新晶片效能強勁，甚至連同旁邊的配置、插孔也都回歸，便好奇問大家「有沒有這次MacBook要屌打各大筆電的八卦啊？」。

此文一出，便有網友反諷回應「好哦，快點買去玩遊戲」，對此，多位網友回文強調，若是重度的遊戲迷則不太適合這款電腦，因為MacBook支援的遊戲較少，「MacBook客群不是遊戲宅」、「遊戲宅下去啦，就不是客群還硬要」、「玩game當然是ps5或switch。筆電螢幕再大，能跟電視比嗎？」。

蘋果發表會 MacBook Pro AirPods

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