蘋果推出自家史上最強大猛獸 M1 Pro、M1 Max晶片

M1 Pro 配備最高 10 核 CPU，包含 8 個高效能核心以及 2 個節能核心，與 M1 相比 M1 Pro CPU 性能提高 70%，圖形處理性能提升兩倍！

蘋果發表會截圖

繼去年推出自家基於 Arm 架構 M1 晶片系列 Macbook 產品，蘋果在今日發表兩個新晶片：M1 Pro 與更強大的 M1 Max 晶片！

除了 2021 年更新的 iMac 和 iPad Pro 之外，也已經在新款 MacBook Air、13 吋 MacBook Pro 和入門款 Mac Mini 中使用上 M1 系列晶片，也代表著蘋果的入門款到中階硬體產品都已經有取代英特爾的解決方案。

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M1 系列新成員：M1 Pro 、 M1 Max

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發表會中介紹，新晶片 M1 Pro 採用 5nm 製程，配備最高 10 核 CPU，包含 8 個高效能及 2 個節能核心，與 M1 相比 M1 Pro CPU 性能提高 70%，圖形處理性能提升兩倍。可以支援高達 32GB 的記憶體 ，運行速度高達 200GB/s，M1 Pro 總共有 337 億個晶體管是去年 M1 的 2 倍。

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另外也推出 M1 Max，M1 Max 晶片是建立在 M1 Pro 基礎上，同樣是配備 10 核 CPU，運行速度高達 400 GB/s，最高支援 32 核 GPU，比原先 M1 的 GPU 性能提高了 4 倍，具有 64 GB 記憶體，M1 Max 具有 570 億個晶體管，是蘋果目前為止自家最強大的晶片，甚至還可以將四個外接顯示器連接到單個設備！

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蘋果還承諾，與常規 M1 和未指定的四核和八核 PC 筆記型電腦晶片相比，新的 M1 Pro 和 M1 Max 晶片每瓦提供高達 1.7 倍的 CPU 性能。

M1 Pro 與 M1 Max 擁有 Apple 設計的媒體引擎，能夠加速影片處理，同時最大化電池續航力。M1 Pro 也包括專為 ProRes 專業影片解碼器所設計的加速功能，允許播放多道高畫質 4K 與 8K ProRes 影片串流，且功耗相當低。M1 Max 更加進階，影片編碼速度比 M1 Pro 快達 2 倍，且配備兩個 ProRes 加速器。藉由 M1 Max，全新 MacBook Pro 能在 Compressor 用比前一代 16 吋 MacBook Pro 最多快達 10 倍的速度轉碼 ProRes 影片。

總結而言，M1 Pro 最大能接兩個外接螢幕，M1 Max 則是四個。M1 Pro 最大記憶體為 32GB，M1 Max 則是 64GB。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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