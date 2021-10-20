想要讓新款MacBook Pro啟用快充功能？注意充電器這規格
蘋果在稍早揭曉的14吋及16吋MacBook Pro中加入電池快充設計，標榜可在30分鐘內充入50%電力，但要啟用快充功能的話，充電器對應功率也要足夠。
從蘋果公布規格來看，14吋MacBook Pro要順利啟用快充功能，使用充電器功率必須在97W以上，而16吋版本則必須使用140W規格，否則僅能以一般充電速率補充電力。
從原廠配置顯示，16吋MacBook Pro出廠時都會配置140W充電器與MagSafe轉USB-C連接線，而14吋機種在配置10核心CPU及16核心GPU的M1 Pro處理器版本也會配置97W充電器，基本上都能讓新款MacBook Pro啟用快充功能。
不過，若使用者選擇入門款14吋MacBook Pro，亦即僅採用8核心CPU及14核心GPU設計的M1 Pro處理器版本，就只會配置67W充電器，必須額外選購97W以上充電器才能使用快充功能。
蘋果並未特別說明透過Thunderbolt 4連接埠是否也能對應電池快充，或是僅能透過MagSafe磁吸充電介面才能啟用。
至於配合此次新款MacBook Pro更新，蘋果也同步推出MagSafe轉USB-C連接線配件，以及單獨銷售的140W充電器。必須留意的是，配合14吋MacBook Pro提供的97W充電器目前並未開放單獨銷售，僅提供96W及67W充電器。
意味如果不慎將原廠充電器遺失，同時想保有快充功能的話，現階段就只能選擇購買蘋果原廠的140W充電器，或是其他廠商製作的高功率USB-C充電器。
目前蘋果提供的2公尺長度設計MagSafe轉USB-C連接線，將以49美元、新台幣1490元價格銷售，而140W充電器則以99美元、新台幣2890元價格銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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