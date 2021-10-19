AirPods 3開價夠誠意？網搖頭指「買這產品才划算」：用過回不去
隨著蘋果發表會落幕，網友們紛紛討論此次推出的AirPods 3與MacBook Pro新品，其中AirPods 3搭載新功能並開出定價5990元尤其令網友們感受滿滿誠意。不過，就有網友列出AirPods系列耳機定價，讓網友們紛紛直指改買另一項產品比較划算，更坦言「用過回不去」。
蘋果無線耳機AirPods 3終於推出，相較於AirPods Pro功能升級不少，支援空間音訊、抗水抗汗、無線充電盒，續航力更是支援6小時，且與AirPods 2相比，耳機柄縮短了33%，同樣採半入耳式設計，官方定價為5990元。
消息曝光後，有網友在PTT列出各代AirPods價格，隨著第三代推出，第二代趁勢降價至4290元促銷，而AirPods Pro則維持7990元。不過，許多網友們看了價格後就認為「AirPods Pro還是贏了」，有人就表示「Pro入耳式很舒服而且不怕會掉，耳塞式就是怕怕的」、「這價格真的不如買Pro」、「還是買Pro比較香」、「等Pro 2代，用過降噪回不去了」。
但另一派網友則持不同看法，紛紛透露「不喜歡Pro耳塞退過貨，會考慮買3代」、「還是AirPods戴起來舒服，入耳式真的不舒服」、「我Pro戴久耳朵會痛，但之前戴1代就滿正常的，這次3代很值得期待」。
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