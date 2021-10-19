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AirPods 3開價夠誠意？網搖頭指「買這產品才划算」：用過回不去

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果在台灣時間19日凌晨1點發表AirPods 3及全新MacBook Pro等新品，搶占市場。（路透）
蘋果在台灣時間19日凌晨1點發表AirPods 3及全新MacBook Pro等新品，搶占市場。（路透）

隨著蘋果發表會落幕，網友們紛紛討論此次推出的AirPods 3與MacBook Pro新品，其中AirPods 3搭載新功能並開出定價5990元尤其令網友們感受滿滿誠意。不過，就有網友列出AirPods系列耳機定價，讓網友們紛紛直指改買另一項產品比較划算，更坦言「用過回不去」。

蘋果無線耳機AirPods 3終於推出，相較於AirPods Pro功能升級不少，支援空間音訊、抗水抗汗、無線充電盒，續航力更是支援6小時，且與AirPods 2相比，耳機柄縮短了33%，同樣採半入耳式設計，官方定價為5990元

消息曝光後，有網友在PTT列出各代AirPods價格，隨著第三代推出，第二代趁勢降價至4290元促銷，而AirPods Pro則維持7990元。不過，許多網友們看了價格後就認為「AirPods Pro還是贏了」，有人就表示「Pro入耳式很舒服而且不怕會掉，耳塞式就是怕怕的」、「這價格真的不如買Pro」、「還是買Pro比較香」、「等Pro 2代，用過降噪回不去了」。

但另一派網友則持不同看法，紛紛透露「不喜歡Pro耳塞退過貨，會考慮買3代」、「還是AirPods戴起來舒服，入耳式真的不舒服」、「我Pro戴久耳朵會痛，但之前戴1代就滿正常的，這次3代很值得期待」。

第3代AirPods以全新輪廓設計帶來空間音訊、進階功能以及絕妙體驗。圖／蘋果提供
第3代AirPods以全新輪廓設計帶來空間音訊、進階功能以及絕妙體驗。圖／蘋果提供

蘋果發表會 MacBook Pro AirPods

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蘋果第2次秋季發表會在台灣時間19日凌晨舉行，有著「瀏海設計」的新款MacBook Pro 14吋與16吋筆電最受矚目，搭載自家設計的新晶片「M1 Pro」與「M1 Max」，眼尖網友也發現這次告別了Touch Bar，但把MagSafe充電及一堆接口（HDMI、SDXC插槽）加回來，直呼新MacBook Pro「真香」！

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市面上真無線藍芽耳機百百款，價格從數百元到上萬元都有。蘋果此次發表的新AirPods 3不僅有抗水抗汗、並支援空間音訊，定價為5990元，算是中等價格。《聯合新聞網》列出其他品牌官方售價相近的幾款無線耳機，從Google、三星到Sony 等品牌在續航力等大方向做比較，看看誰的CP值最高。

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蘋果第二場秋季發表會19日在台灣時間凌晨1點舉行，一如先前爆料所述，外界期待已久的AirPods 3、有著「瀏海設計」的新款MacBook Pro現身，就連HomePod Mini也推出新色搶占市場。此外，軟體部分蘋果推出Apple Music Voice Plan聲控訂閱服務，每月只要75元就能夠聽好聽滿8500萬以上歌曲、廣播或專家精選歌單，台灣為首波上線名單之中。

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蘋果「擦拭布」一條590元 網驚呆：這是我唯一買得起的單品

蘋果（Apple）在台北時間19日凌晨1點舉行第二場秋季發表會，這次推出了新款的AirPods 3、MacBook Pro，吸引全球果粉的目光，不過就在蘋果官網還有一項產品引起不少討論，就是清潔用的「擦拭布」，定價19美元，台幣要價590元，讓許多網友目瞪口呆。

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外界敲碗已久的蘋果無線耳機AirPods 3終於在台灣時間凌晨1時現身，外觀相似AirPods Pro，雖無可替換的耳塞，但功能升級不少，支援空間音訊、抗水抗汗，定價5990元，跟舊代（AirPods 2）剛推出時相比只貴了700元，算是「加量不加價」，此外，AirPods 2在官網也同步降價至4290元，該怎麼選，《聯合新聞網》製作圖表讓你好挑選！

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