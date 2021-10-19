蘋果「擦拭布」一條590元 網驚呆：這是我唯一買得起的單品

蘋果（Apple）在台北時間19日凌晨1點舉行第二場秋季發表會，這次推出了新款的AirPods 3、MacBook Pro，吸引全球果粉的目光，不過就在蘋果官網還有一項產品引起不少討論，就是清潔用的「擦拭布」，定價19美元，台幣要價590元，讓許多網友目瞪口呆。

這條蘋果推出的螢幕擦拭布顏色是灰白色，用細緻柔軟材質做成，雖然有點偏貴，但還是受到不少果粉的青睞，現在下訂還得等4個星期左右才能送到。

一名網友就在PTT以「會買Apple inc.出品抹布的都是什麼人」為題寫道，蘋果出了自家的螢幕擦拭布，一條要590元，讓他驚訝地直呼「這個信仰價值實在太深了，比上次的輪子還屌！我比較沒信仰，都是買好市多500元30多條的那種，誰會去買這個抹布啊？有沒有八卦？」

不少鄉民酸溜溜地說「才590，是不是看不起果粉的信仰」、「你看那個設計，難道不值你590？」、「這是我唯一買得起的蘋果單品」、「將來擦手機不是用專用擦拭布會被鄙視」、「這種不是應該當贈品嗎，果粉信仰稅」、「相容性好啊！你都沒看網站說明嗎？」、「果粉：你們不懂啦」。

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