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1圖看懂新瀏海MacBook Pro有多香！14、16吋把這些東西加回來

聯合新聞網 / 綜合整理

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盤點蘋果新品AirPods歷代比一比AirPods與他家比較新版MacBook Pro真香的原因是這個

蘋果第2次秋季發表會在台灣時間19日凌晨舉行，有著「瀏海設計」的新款MacBook Pro 14吋與16吋筆電最受矚目，搭載自家設計的新晶片「M1 Pro」與「M1 Max」，眼尖網友也發現這次告別了Touch Bar，但把MagSafe充電及一堆接口（HDMI、SDXC插槽）加回來，直呼新MacBook Pro「真香」！

蘋果MacBook Pro規格比較。（製表／聯合新聞網）
蘋果MacBook Pro規格比較。（製表／聯合新聞網）

MacBook Pro採取瀏海設計提高螢幕占比。（翻攝蘋果官網）
MacBook Pro採取瀏海設計提高螢幕占比。（翻攝蘋果官網）

提高螢幕占比 瀏海螢幕邊框縮至3.5mm

新款MacBook Pro分為14.2吋及16.2吋2款機型，擁有全新鋁合金機身、散熱系統也改善，螢幕採mini-LED技術，提供高達1000尼特的全螢幕亮度，支援120Hz ProMotion自適應螢幕更新率。

外觀上也大改造，為了提高螢幕占比，增加視覺體驗，螢幕上方採用像是iPhone瀏海設計的外觀，讓邊框縮窄到剩下3.5mm。上方的前鏡頭提升到1080p畫質，感光元件提高2倍，但該鏡頭不具備Face ID功能。網友認為「筆電還來瀏海是怎樣」、「就一顆鏡頭也要瀏海」，但也有人認為「瀏海」不會影響到觀看16:9或16:10的影片興緻。

新款MacBook Pro推出14吋及16吋2種選擇。（翻攝自蘋果官網）
新款MacBook Pro推出14吋及16吋2種選擇。（翻攝自蘋果官網）

從入門到中間款 可取代intel版本

從官網提供的資料顯示，14.2吋搭配M1 Pro晶片，具備8核心CPU與14核心GPU；16.2吋最高階款則配上M1 Max晶片，具備10核心CPU與32核心GPU，但都可自訂選項升級至M1 Max晶片。M1 Max與M1相比，CPU的性能提高70%，圖形處理的性能提升2倍，堪稱是「歷來最強大晶片」。

不僅如此，M1 Pro最大能接2個外接螢幕、M1 Max則為4個，如此一來，從M1版MacBook Pro到M1 Pro或M1 Max版，入門到中階的裝置都能取代intel版本。

網友大驚MagSafe充電回來了

新款MacBook Pro除了增至3個Thunderbolt 4（USB-C）埠外，還把HDMI埠、SDXC卡插槽跟MagSafe充電加回來了，被大讚升級超有感。（翻攝自蘋果官網）
新款MacBook Pro除了增至3個Thunderbolt 4（USB-C）埠外，還把HDMI埠、SDXC卡插槽跟MagSafe充電加回來了，被大讚升級超有感。（翻攝自蘋果官網）

新版MacBook Pro告別了Touch Bar，回歸實體功能鍵，鍵盤配備經雙層陽極氧化處理的黑色巧控鍵盤，可背光顯示的字元與符號按鍵。眼尖網友也發現，先前M1版MacBook Pro插槽僅有2組ThunderBol、USB 4埠，這次新款MacBook Pro增至3個Thunderbolt 4（USB-C）埠外，還把HDMI埠、SDXC卡插槽跟MagSafe充電加回來了，被大讚升級超有感，「真的佛回去了」、「這台超香」、「比之前的還便宜欸」。

新版MacBook Pro告別了Touch Bar，回歸實體功能鍵。（翻攝自蘋果YouTube）
新版MacBook Pro告別了Touch Bar，回歸實體功能鍵。（翻攝自蘋果YouTube）

價格多1萬 硬體大躍進其實很划算

除了插槽變多，新版儲存空間與13吋M1版相比，少了256 GB SSD，直接從512 GB起跳，最高可到8TB。若買13吋M1晶片的512GB／記憶體8G版本，價格為4萬5900元，但14吋的M1 Pro 512GB／記憶體16GB版本為5萬9900元，雖然價格多了1萬元，但硬體、儲存空間、記憶體、尺寸及螢幕顯示方式都大躍進，這1萬元是花得值得。

蘋果出新款MacBook Pro採用M1 Pro與M1 Max晶片，強調M1 Max與M1相比，CPU的性能提高70%。（翻攝自蘋果YouTube）
蘋果出新款MacBook Pro採用M1 Pro與M1 Max晶片，強調M1 Max與M1相比，CPU的性能提高70%。（翻攝自蘋果YouTube）

充電器有差異 14吋重量比13吋多0.2kg

充電器部分也有所差異，16吋版本升級至140W USB-C電源轉接器，14吋依硬體不同分為67W USB-C或96W USB-C電源轉接器，增加使用效率。續航力部分，或許是因效能運用關係，14吋最多可看17小時影片、11小時上網；16吋為21小時影片、14小時上網，跟13吋最高20小時觀看影片時數、17小時上網相比，續航力未有太大突破。

重量部分，16吋僅2.1公斤、14吋為1.6公斤，與13吋的1.4公斤相比也只多了0.2公斤。14吋MacBook Pro定價為5萬9900元起、16吋M1 Pro版為7萬4900元起、M1 Max版為10萬4900元起，台灣未在首波開賣名單。

蘋果發表會

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市面上真無線藍芽耳機百百款，價格從數百元到上萬元都有。蘋果此次發表的新AirPods 3不僅有抗水抗汗、並支援空間音訊，定價為5990元，算是中等價格。《聯合新聞網》列出其他品牌官方售價相近的幾款無線耳機，從Google、三星到Sony 等品牌在續航力等大方向做比較，看看誰的CP值最高。

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蘋果第二場秋季發表會19日在台灣時間凌晨1點舉行，一如先前爆料所述，外界期待已久的AirPods 3、有著「瀏海設計」的新款MacBook Pro現身，就連HomePod Mini也推出新色搶占市場。此外，軟體部分蘋果推出Apple Music Voice Plan聲控訂閱服務，每月只要75元就能夠聽好聽滿8500萬以上歌曲、廣播或專家精選歌單，台灣為首波上線名單之中。

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