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AirPods 3掀大廠無線耳機大亂鬥！ 1圖看透各家續航力

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AirPods 3掀大廠無線耳機大亂鬥！1圖看透各家續航力

聯合新聞網 / 綜合整理

▊ 點我看連結：盤點蘋果新品AirPods歷代比一比AirPods與他家比較

市面上真無線藍芽耳機百百款，價格從數百元到上萬元都有。蘋果在台灣時間19日凌晨的第二次秋季發表會發表AirPods 3，不僅有抗水抗汗、並支援空間音訊，定價為5990元，算是中等價格。《聯合新聞網》列出其他品牌官方售價相近的幾款無線耳機，從Google、三星到Sony等品牌在續航力等大方向做比較，看看誰的CP值最高。

蘋果AirPods與他家比較。（製表／聯合新聞網）
蘋果AirPods與他家比較。（製表／聯合新聞網）

電池續航力比一比 Nuarl N6 Pro 2驚人40小時

AirPods系列的用戶應該對續航都相當「有感」，像AirPods Pro單次使用時間僅4.5小時，這次發表的AirPods 3提升至6小時，表格中其他家無線耳機續航都能達到7小時以上，其中Samsung Galaxy Buds+可達到11小時；若是搭上充電盒，幾乎都能輕鬆使用超過24小時，Nuarl N6 Pro 2驚人地有40小時續航力，相當適合長時間使用的用戶。

AirPods 3的充電盒支援無線充電。（翻攝自蘋果官網）
AirPods 3的充電盒支援無線充電。（翻攝自蘋果官網）

Sony WF-1000XM3可搭配App調整音色。（翻攝自Sony官網）
Sony WF-1000XM3可搭配App調整音色。（翻攝自Sony官網）

硬體比一比 Sony WF-1000XM3無防水

不過各家廠牌的功能各有不同，像是Sony WF-1000XM3可搭配App調整音色，並有絕佳降噪功能，但也是比較品牌中唯一沒有支援抗水抗汗；來自日本品牌Aviot的TE-BD21F為首款3單體（1動圈＋2動鐵）的無線耳機，音質多層次，可惜未支援主動降噪；Samsung Galaxy Buds+ AKG大單體高低音雙喇叭設計、透過國際音響大廠AKG來進行調教，展現絕佳音質，另外Android或iOS用戶都能輕鬆使用。

Samsung Galaxy Buds+ AKG為大單體高低音雙喇叭設計，展現絕佳音質。（翻攝自三星官網）
Samsung Galaxy Buds+ AKG為大單體高低音雙喇叭設計，展現絕佳音質。（翻攝自三星官網）

Nuarl N6 Pro 2同樣也能透過App開關環境音，並在雙平台輕鬆使用，支援aptX adaptive，超低延遲效果佳，價格僅需要3690元，非常划算；Google Pixel Buds A-Series為Google入門款耳機，可叫出語音助理即時翻譯文字，相當時用。

Nuarl N6 Pro 2同樣也能透過App開關環境音，並可在雙平台輕鬆使用。（翻攝自Nuarl官網）
Nuarl N6 Pro 2同樣也能透過App開關環境音，並可在雙平台輕鬆使用。（翻攝自Nuarl官網）

Google Pixel Buds A-Series為Google入門款耳機，外型像顆蛋很討喜。（翻攝自官網）
Google Pixel Buds A-Series為Google入門款耳機，外型像顆蛋很討喜。（翻攝自官網）

熟悉蘋果系統 AirPods系列仍是最佳選擇

新款的AirPods 3雖然不像AirPods有降噪及通透模式，但支援空間音訊，可以感受3D劇場感的體驗，此外也有IPX4防水等級，充電盒也能無線充電，定價為5990元，卻只比當時Airpods 2剛上市時貴700元，以「蘋果信仰」加上習慣蘋果生態系的使用者，CP值算是不錯。

AirPods Pro單次使用時間僅4.5小時。圖／蘋果提供
AirPods Pro單次使用時間僅4.5小時。圖／蘋果提供

蘋果在台灣時間19日凌晨1點發表AirPods 3及全新MacBook Pro等新品，搶占市場。（路透）
蘋果在台灣時間19日凌晨1點發表AirPods 3及全新MacBook Pro等新品，搶占市場。（路透）

蘋果發表會 MacBook Pro AirPods

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蘋果第二場秋季發表會19日在台灣時間凌晨1點舉行，一如先前爆料所述，外界期待已久的AirPods 3、有著「瀏海設計」的新款MacBook Pro現身，就連HomePod Mini也推出新色搶占市場。此外，軟體部分蘋果推出Apple Music Voice Plan聲控訂閱服務，每月只要75元就能夠聽好聽滿8500萬以上歌曲、廣播或專家精選歌單，台灣為首波上線名單之中。

看1圖決定買哪個？AirPods 3加量不加價多了這些功能 舊款速降1000元

外界敲碗已久的蘋果無線耳機AirPods 3終於在台灣時間凌晨1時現身，外觀相似AirPods Pro，雖無可替換的耳塞，但功能升級不少，支援空間音訊、抗水抗汗，定價5990元，跟舊代（AirPods 2）剛推出時相比只貴了700元，算是「加量不加價」，此外，AirPods 2在官網也同步降價至4290元，該怎麼選，《聯合新聞網》製作圖表讓你好挑選！

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