看1圖決定買哪個？AirPods 3加量不加價多了這些功能 舊款速降1000元
外界敲碗已久的蘋果無線耳機AirPods 3終於在台灣時間凌晨1時現身，外觀相似AirPods Pro，雖無可替換的耳塞，但功能升級不少，支援空間音訊、抗水抗汗，定價5990元，跟舊代（AirPods 2）剛推出時相比只貴了700元，算是「加量不加價」，此外，AirPods 2在官網也同步降價至4290元，該怎麼選，《聯合新聞網》製作圖表讓你好挑選！
▊ 外觀比一比
從外觀來看，AirPods 3與AirPods 2相比，耳機柄縮短了33%，外型與AirPods Pro相似，但沒有矽膠耳塞。新款耳機同二代採半入耳式設計，AirPods Pro為入耳式，不少人戴上入耳式的耳機都有些許疼痛不適感（可靠換耳塞解決），AirPods 3可能就成為最佳選擇。
另外，AirPods 3搭配MagSafe充電盒，直接支援無線充電，當時AirPods 2上市搭配無線充電盒要6490元，這次蘋果新款耳機只需5990元，可說是誠意滿滿。
▊ 軟硬體比一比
從軟硬體來看，三款皆為H1晶片，AirPods 3有IPX4防水等級，可抗汗抗水，在雨中或進行劇烈的體能訓練，都能從容應對；AirPods 3首度支援空間音訊，能夠即時調節聲音，沉浸在聲音環繞四周的3D劇場感。比較可惜的是，或許是要跟AirPods Pro有所區別，AirPods 3並無像有主動降噪跟通透模式。
AirPods 3增強皮膚感測器，能分辨耳朵和其他表面的不同，因此像是戴上AirPods時就能播放音訊，放在口袋或桌上時就會暫停。
另外，AirPods 3與其他二款的續航力相比有所提升，AirPods 2聆聽時間最長5小時、AirPods Pro為4.5小時，但AirPods 3最長可達6小時，通話時間可至4小時，若使用MagSafe充電盒，充電5分鐘可使用1小時，最高可提供超過30小時的電池續航力。如果不考慮降噪功能，AirPods 3算是CP值不錯的耳機。
▊ 價格比一比
若真的有價格上的考量，AirPods 2因新款AirPods 3推出之關係，在官網上的價格從5290元降至4290元，有感降價1000元，且無法換購無線充電盒，須另外購買；AirPods Pro則維持7990元，AirPods 3定價為5990元，比較下來若想趁便宜入手基本款，或許AirPods 2是好選擇。
▪大錶面該換嗎？Apple Watch 7最推這顏色 共用舊款錶帶沒問題
▪10/19蘋果第二場秋季發表會 新電腦、耳機可望亮相
▪64.1%用戶不想換iPhone 13原因曝光 跳槽到安卓首選是它
▪誰訂閱費用最划算？一表看懂Disney+、Netflix、HBO GO、Apple TV+差在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言