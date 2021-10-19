第3代AirPods無線耳機 環繞音效如行動電影院

蘋果公司今天推出第3代AirPods無線耳機，具備更長的電池續航力，聽音樂或看影片時，可使用媲美電影院的環繞音效聲的「空間音訊」及動態頭部追蹤功能；另推出3種新色的HomePod mini揚聲器。

第3代AirPods耳機柄比上一代更短，和高階耳機AirPods Pro同樣具備力度感測器，可控制媒體播放，耳機及充電盒皆具備IPX4的防水等級。以聲學篩網包覆的麥克風能降低風聲，讓通話中的說話者聲音清楚傳達。

第3代AirPods以全新輪廓設計帶來空間音訊、進階功能以及絕妙體驗。圖／蘋果提供

新一代AirPods採用適應性等化技術，會依AirPods貼合耳朵的狀況，即時調節聲音。內向式麥克風可監測聲音，再透過以音訊運算驅動的適應性等化技術，補足因為不同貼合度而丟失的中、低頻聲音。

新款AirPods的空間音訊功能，採用杜比全景聲技術，可營造3D劇場感，動態頭部追蹤功能讓使用者可以享受多層次的體驗，並運用定向音訊過濾器，微調左右耳個別收到的頻率，讓使用者感受聲音環繞四周。

電池續航力方面，第3代AirPods較前幾代增加1小時，聆聽時間最長達6小時，通話時間可達4小時。僅需充電5分鐘，就能提供約一小時的續航力；透過充電盒儲備的額外4次充電量，最高可提供總計30小時的聆聽時間。

第3代AirPods售價新台幣5990元起，將於日後在台灣開放訂購。包括美國在內的26個國家與地區即日起可於蘋果官網和Apple Store App預訂，並於10月26日開始供貨。

另外，蘋果為智慧揚聲器HomePod mini推出黃色、橙色和藍色3種新色，將於11月上市，售價新台幣3000元。

蘋果也發表串流音樂服務Apple Music的新訂閱方案「Apple Music聲控」，透過語音助理Siri可播放服務目錄內的9000萬首歌曲、上萬個精選播放列表，包括數百個專為Apple Music聲控方案建立的新播放列表，以及超過2萬5000集的獨家廣播節目和其他原創內容。

這項方案會根據用戶的音樂偏好與近期透過Siri播放的歌曲列表來推薦內容，提供個人化App體驗。

Apple Music聲控方案將於今年稍晚在17個國家和地區推出，包括澳洲、奧地利、加拿大、中國、法國、德國、香港、印度、愛爾蘭、義大利、日本、墨西哥、紐西蘭、西班牙、台灣、英國和美國，每月費用為新台幣75元。

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