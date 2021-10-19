盤點蘋果新品！瀏海MacBook Pro告別Touch Bar、AirPods 3抗汗抗水續航力更長

蘋果第二場秋季發表會19日在台灣時間凌晨1點舉行，一如先前爆料所述，外界期待已久的AirPods 3、有著「瀏海設計」的新款MacBook Pro現身，就連HomePod Mini也推出新色搶占市場。此外，軟體部分蘋果推出Apple Music Voice Plan聲控訂閱服務，每月只要75元就能夠聽好聽滿8500萬以上歌曲、廣播或專家精選歌單，台灣為首波上線名單之中。

AirPods 3 支援無線充電

AirPods 3的充電盒支援無線充電。（翻攝自蘋果官網）

敲碗已久的AirPods 3外型如同AirPods Pro短耳機柄的造型，與二代相比，耳機柄縮短了33%，但沒有像AirPods Pro一樣有矽膠耳塞，採半入耳式設計。充電盒也用AirPods Pro相同MagSafe充電盒，支援無線充電。

相較於前代的AirPods 2不防水也不抗水，AirPods 3具有IPX4等級抗水功能，在雨中或進行劇烈的體能訓練，都能從容應對；AirPods 3的續航力也有所提升，聆聽時間最長可達6小時，通話時間最長可達4小時，若使用MagSafe充電盒，充電5分鐘可使用1小時，最高可提供超過30小時的電池續航力。

AirPods 3外型如同AirPods Pro短耳機柄的造型，與二代相比，耳機柄縮短了33%。（翻攝自蘋果官網）

AirPods 3並配有力度感應器，使聽音樂和通話控制更加方便直覺，AirPods 3也度支援空間音訊，戴耳機也能享受3D劇場感體驗。AirPods 3定價為5990元，台灣未在首波（10/26）開賣名單。AirPods 2也同步降價至4290元。

MacBook Pro 提高螢幕占比

MacBook Pro推出14吋跟16吋，整體效能大幅提升。（翻攝蘋果官網）

新款MacBook Pro真的來了！提供14吋與16吋的選擇，搭載全新的兩款Apple Silicon晶片，14.2吋搭配M1 Pro晶片，具備8核心CPU與14核心GPU；16.2吋最高階款則配上M1 Max晶片，具備10核心CPU與32核心GPU。這兩款晶片的CPU與M1晶片相比，性能上提升70%，堪稱是「歷來最強大晶片」。

有著像iPhone瀏海設計MacBook Pro擁有全新鋁合金機身、散熱系統也改善，新增MagSafe充電，捨棄了Touch Bar，螢幕採mini-LED技術，螢幕可顯示10億種顏色，支援120Hz ProMotion自適應螢幕更新率，「瀏海外型」也讓邊框縮窄到剩下3.5公釐，提高螢幕占比，前鏡頭提升到1080p畫質，感光元件提高2倍。重量部分，14吋為1.6公斤，比13吋重0.2公斤；16吋為2.1公斤。

MacBook Pro採取瀏海設計提高螢幕占比。（翻攝蘋果官網）

續航力似乎無太大突破，14吋最長可達17小時，16吋為21小時。至於顏色並未像先前爆料所述有「午夜」和「星光」2種新色，一樣為太空灰和銀色。14吋MacBook Pro定價為5萬9900元起、16吋M1 Pro版為7萬4900元起、M1 Max版為10萬4900元起，台灣未在首波開賣名單。

HomePod mini 新色報到

HomePod mini再推全新配色：黃色、橘色和藍色。（翻攝自蘋果官網）

HomePod mini規格與以往相同，除了先前的太空灰和白色，這次推出全新配色：黃色、橘色和藍色，從裡到外包括電源線都是相對應的配色。11月發售，售價為3000元。

Apple Music Voice Plan聲控訂閱方案 更便宜

Apple Music新增個人Voice Plan聲控訂閱方案，每月只要75元，僅支援透過Siri操作，控制播放Apple Music裡的音樂、歌單和電台，未有歌詞顯示、沒有提供無損音訊，算是入門的好選擇。Voice Plan將於17個國家推出，台灣也在首發名單之內。

Apple Music Voice Plan聲控訂閱方案，每月只要75元。（翻攝自蘋果官網）

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