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MacBook Pro重新打造 有瀏海螢幕、MagSafe磁吸充電介面

聯合新聞網 / 楊又肇
▲重新打造的14吋與16吋MacBook Pro
▲重新打造的14吋與16吋MacBook Pro

揭曉M1 Pro及M1 Max兩款處理器之後，蘋果自然也正式揭曉先前傳聞許久的14吋及16吋MacBook Pro

兩款MacBook Pro實際對應尺寸為14.2吋與16.2吋，解析度則分別為3024 x 1964與3456 x 2344，同時確實也如先前傳聞採用全新設計，其中14吋機種採用15.5mm厚度與1.58公斤重量設計，16吋機種則分別採16.9mm厚度與2.13公斤重量規格，確實比先前機種略重一些。

▲新機對應尺寸分別為14.2吋與16.2吋
▲新機對應尺寸分別為14.2吋與16.2吋

▲配合螢幕邊框窄化設計，原本位於螢幕下緣的「MacBook Pro」字樣移到筆電底部
▲配合螢幕邊框窄化設計，原本位於螢幕下緣的「MacBook Pro」字樣移到筆電底部

▲以凹刻形式呈現「MacBook Pro」字樣
▲以凹刻形式呈現「MacBook Pro」字樣

而增加重量的原因，除了是在機身內部採用散熱效率更高的風扇系統，同時也與重新加入MagSage磁吸式充電介面，以及包含HDMI連接埠與SDXC讀卡機介面設計有關，並且讓支援Thunderbolt 4規格的USB-C連接埠數量增加有關。

▲內部採用散熱效率更高的風扇系統
▲內部採用散熱效率更高的風扇系統

▲包含HDMI連接埠與SDXC讀卡機介面設計，另外也確定採用Thunderbolt 4連接埠
▲包含HDMI連接埠與SDXC讀卡機介面設計，另外也確定採用Thunderbolt 4連接埠

▲重新加入MagSage磁吸式充電介面
▲重新加入MagSage磁吸式充電介面

機身部分則是取消過去在市場使用率相當低的Touch Bar觸控顯示條，而鍵盤則延續今年新推出的鍵盤配件設計，並且將鍵盤底部也改為黑色，Touch ID指紋辨識介面則與電源按鍵整合，另外機身也採用回收鋁材打造。

▲取消Touch Bar觸控顯示條，換上全黑設計的鍵盤模組
▲取消Touch Bar觸控顯示條，換上全黑設計的鍵盤模組

至於螢幕部分則如先前傳聞採用瀏海造形設計，主要是為了讓螢幕邊框收窄至3.5mm，藉此進一步放大螢幕顯示範圍，同時在瀏海兩側顯示面積則可用於放置選單項目，使下方顯示範圍可讓使用者觀看更多內容。位於瀏海內的視訊鏡頭則採用1080P規格、採f/2.0光圈與4組鏡片構成，可在低光環境提升2倍影像亮度。

▲螢幕部分如先前傳聞採用瀏海造形設計，並且以窄邊框形式呈現
▲螢幕部分如先前傳聞採用瀏海造形設計，並且以窄邊框形式呈現

另外，新款MacBook Pro也導入Mini LED背光技術設計，並且沿用蘋果在iPad Pro採用的Liquid Retina XDR顯示技術，更加入iPhone 13 Pro系列搭載的120Hz畫面更新率設計，分別對應1000 nits亮度與最高可達1600nits亮度表現，更支援1000000:1對比表現。

▲導入Mini LED背光技術、Liquid Retina XDR顯示技術與120Hz畫面更新率設計
▲導入Mini LED背光技術、Liquid Retina XDR顯示技術與120Hz畫面更新率設計

聲音部分，則是強調搭載兩組高音喇叭與四組低音喇叭，本身也支援空間音訊等音效規格，麥克風則採用3組錄音室等級收音效果設計。

▲搭載兩組高音喇叭與四組低音喇叭
▲搭載兩組高音喇叭與四組低音喇叭

電力表現方面，14吋機種可對應17小時影片連續播放時間，16吋機種則可對應21小時，兩種規格機種均支援快充技術，可在30分鐘內充入50%電力。另外，蘋果更在新款MacBook Pro重新加回第三代MagSafe充電介面設計，但使用者同樣也能透過USB-C連接埠充電。

使用充電器部分，14吋Macbook Pro搭載8核心設計的M1 Pro處理器配置67W USB-C充電器，搭載10核心設計的M1 Pro處理器才會採用96W USB-C充電器，至於16吋MacBook Pro則全數配置140W USB-C充電器。

▲搭載M1 Max處理器的16吋MacBook Pro最多可透過Thunderbolt 4串接三組外接螢幕，並且透過HDMI連接另一組螢幕
▲搭載M1 Max處理器的16吋MacBook Pro最多可透過Thunderbolt 4串接三組外接螢幕，並且透過HDMI連接另一組螢幕

蘋果標榜搭載M1 Pro或M1 Max的筆電，約比先前採用Intel Core i9處理器的16吋MacBook Pro提升2倍CPU算效能，而在GPU部分則比先前可選購的Radeon Pro 5600顯示效能提高2.5倍，而換成M1 Max的話則會提升4倍，採用SSD更對應每秒可達7.4GB存取速度。

目前新款14吋MacBook Pro提供M1 Pro處理器規格，建議售價為1999美元起跳，新台幣售價則是59900元，另外也能選擇搭載M1 Max處理器規格。而16吋機種則額外提供M1 Max處理器選項，將從2499美元起跳，新台幣價格則從74900元起跳。

推出新款MacBook Pro之後，蘋果依然會在市場維持銷售13.3吋的MacBook Pro，但不再提供Intel處理器版本，此次推出新機也未提供Intel處理器選項。

▲13.3吋的MacBook Pro仍會在市場維持銷售
▲13.3吋的MacBook Pro仍會在市場維持銷售

▲新款MacBook Pro特色
▲新款MacBook Pro特色

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 MacBook Pro AirPods

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