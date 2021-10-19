快訊

這組身分證末碼連兩周抽中！ 國旅、動滋都到手價值1500元

AirPods 3掀大廠無線耳機大亂鬥！ 1圖看透各家續航力

蘋果揭曉第一款針對MacBook Pro機種打造的M1 Pro、Max處理器

聯合新聞網 / 楊又肇
▲第一款針對MacBook Pro機種打造的M1 Pro、Max處理器
▲第一款針對MacBook Pro機種打造的M1 Pro、Max處理器

如同先前傳聞，蘋果並非推出以M1X或M2為稱的處理器，而是以M1 Pro及M1 Max為稱的兩款處理器產品，同時更標榜是第一款完全針對MacBook Pro打造的自製處理器，並且延續先前M1處理器使用特性，分別鎖定在更高效能與更長電力續航表現。

包含M1 Pro及M1 Max都是以5nm製程打造，前者的電晶體數量達337億組，後者電晶體數量則達570億組，兩者均採用8組高效能核心與2組節能核心構成「8+2」的CPU架構，並且配置16核心神經引擎，GPU部分則在M1 Pro採16核心設計，在M1 Max則採32核心設計。

▲M1 Max搭載32GB記憶體
▲M1 Max搭載32GB記憶體

▲M1 Max搭載32GB記憶體
▲M1 Max搭載32GB記憶體

▲與M1處理器尺寸比較
▲與M1處理器尺寸比較

相較PC在CPU與GPU分別搭載各自對應使用的記憶體配置，並且在不同運算元件間的資料移轉造成執行效率不佳情況，蘋果則是在M1 Pro與M1 Max均採用記憶體共用設計，亦即讓CPU、GPU共用16GB或32GB LPDDR5記憶體，甚至在M1 Max更可共用最高64GB記憶體容量，分別對應每秒200GB與400GB的資料傳輸速率，因此可讓運算效能大幅提升。

▲採用記憶體共用設計
▲採用記憶體共用設計

而在影像編碼部分，蘋果也將先前應用在iPhone 12系列之後機種的ProRes格式納入M1 Pro與M1 Max，藉此能直接處理透過iPhone拍攝影像，甚至可以剪輯更清晰影片內容。

以面積來看，M1 Pro幾乎是先前推出M1的兩倍，而M1 Max又比M1 Pro大上許多，其中M1 Pro運算效能幾乎比M1高出70%，GPU效能更是M1的兩倍，換成M1 Pro的話則在GPU部分增加為4倍，CPU部分則維持增加70%運算效能，至於記憶體傳輸頻寬則分別比起M1增加3倍與6倍表現。

相比市面上搭載8核心處理器的高階筆電處理器 (理論上應該就是以Intel為比較基準)，蘋果更強調M1 Pro、M1 Max的效能表現在30W電功率情況下約超前1.7倍，甚至在節電表現提升70%。

▲M1 Pro、M1 Max的效能表現在30W電功率情況下約超前1.7倍
▲M1 Pro、M1 Max的效能表現在30W電功率情況下約超前1.7倍

▲在節電表現提升70%
▲在節電表現提升70%

至於在GPU效能表現部分，蘋果標榜M1 Pro相比採用整合式GPU設計的筆電處理器約提升7倍顯示效能表現，相比採用主流獨立顯示卡的情況，則是節省約70%比例電力損耗。而換成M1 Max的話，相比採用主流獨立顯示卡的情況，則是節省約40%比例電力損耗，相比高階PC採用獨立顯示卡更可節省100W電力損耗，更強調無論在插電或拔開電源情況下都能維持相同顯示效能。

▲M1 Pro相比採用整合式GPU設計的筆電處理器約提升7倍顯示效能表現
▲M1 Pro相比採用整合式GPU設計的筆電處理器約提升7倍顯示效能表現

▲相比採用主流獨立顯示卡的情況約可節省約70%比例電力損耗
▲相比採用主流獨立顯示卡的情況約可節省約70%比例電力損耗

▲在不插電情況下，M1 Max約比一般PC顯示效能提升2.5倍
▲在不插電情況下，M1 Max約比一般PC顯示效能提升2.5倍

▲在不插電情況下，相比高階PC約可提升3.3倍顯示效能
▲在不插電情況下，相比高階PC約可提升3.3倍顯示效能

▲相比採用主流獨立顯示卡的情況，則是節省約40%比例電力損耗
▲相比採用主流獨立顯示卡的情況，則是節省約40%比例電力損耗

▲相比高階PC採用獨立顯示卡更可節省100W電力損耗
▲相比高階PC採用獨立顯示卡更可節省100W電力損耗

另外，除了強調與macOS維持高度整合性之外，蘋果此次更確認M1 Pro與M1 Max均原生支援Thunderbolt 4，甚至在處理器設計便整合Thunderbolt 4控制元件。

同時，蘋果更說明目前已經有超過1萬種app可同時對應iOS、Mac裝置使用，另外也讓諸如Xcode、Final Cut Pro、Adobe Premiere Pro等專業軟體能在M1 Pro及M1 Max運算環境有更好表現。

▲M1 Pro處理器特色
▲M1 Pro處理器特色

▲M1 Max處理器特色
▲M1 Max處理器特色

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 MacBook Pro AirPods

延伸閱讀

英特爾招手蘋果 劍指台積

蘋果發表新款AirPods 售價179美元起

英特爾CEO：希望贏回蘋果晶片訂單

直播／蘋果發表會19日凌晨登場！AirPods 3傳聞亮點一次看 新MacBook Pro有瀏海？

相關新聞

AirPods 3掀大廠無線耳機大亂鬥！1圖看透各家續航力

市面上真無線藍芽耳機百百款，價格從數百元到上萬元都有。蘋果此次發表的新AirPods 3不僅有抗水抗汗、並支援空間音訊，定價為5990元，算是中等價格。《聯合新聞網》列出其他品牌官方售價相近的幾款無線耳機，從Google、三星到Sony 等品牌在續航力等大方向做比較，看看誰的CP值最高。

盤點蘋果新品！瀏海MacBook Pro告別Touch Bar、AirPods 3抗汗抗水續航力更長

蘋果第二場秋季發表會19日在台灣時間凌晨1點舉行，一如先前爆料所述，外界期待已久的AirPods 3、有著「瀏海設計」的新款MacBook Pro現身，就連HomePod Mini也推出新色搶占市場。此外，軟體部分蘋果推出Apple Music Voice Plan聲控訂閱服務，每月只要75元就能夠聽好聽滿8500萬以上歌曲、廣播或專家精選歌單，台灣為首波上線名單之中。

看1圖決定買哪個？AirPods 3加量不加價多了這些功能 舊款速降1000元

外界敲碗已久的蘋果無線耳機AirPods 3終於在台灣時間凌晨1時現身，外觀相似AirPods Pro，雖無可替換的耳塞，但功能升級不少，支援空間音訊、抗水抗汗，定價5990元，跟舊代（AirPods 2）剛推出時相比只貴了700元，算是「加量不加價」，此外，AirPods 2在官網也同步降價至4290元，該怎麼選，《聯合新聞網》製作圖表讓你好挑選！

真的有瀏海！全新MacBook Pro挑戰視覺與運算能力極限

果不其然，這次蘋果發表會的重點就在MacBook Pro，提供14吋和16吋2款機型，除了搭載蘋果專為Mac設計的全新專...

第三代AirPods揭曉 一樣加入空間音效、外型與AirPods Pro相仿

先前已經有不少傳聞的第三代AirPods，終於在此次發表活動中揭曉，其中採用許多與AirPods Pro相仿設計，包含將耳機柄部分縮短、採用與AirPods Pro相似的充電盒等，另外更加入空間音效。

融入居家色調 HomePod mini新增橘色、藍色與黃色款式

相比先前推出的款式僅提供白色與太空灰兩種配色選項，蘋果在此次發表活動上宣布新增加橘色、藍色與黃色三款配色，藉此讓使用者能進一步搭配居家色調。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。