蘋果揭曉第一款針對MacBook Pro機種打造的M1 Pro、Max處理器

如同先前傳聞，蘋果並非推出以M1X或M2為稱的處理器，而是以M1 Pro及M1 Max為稱的兩款處理器產品，同時更標榜是第一款完全針對MacBook Pro打造的自製處理器，並且延續先前M1處理器使用特性，分別鎖定在更高效能與更長電力續航表現。

包含M1 Pro及M1 Max都是以5nm製程打造，前者的電晶體數量達337億組，後者電晶體數量則達570億組，兩者均採用8組高效能核心與2組節能核心構成「8+2」的CPU架構，並且配置16核心神經引擎，GPU部分則在M1 Pro採16核心設計，在M1 Max則採32核心設計。

▲M1 Max搭載32GB記憶體

▲M1 Max搭載32GB記憶體

▲與M1處理器尺寸比較

相較PC在CPU與GPU分別搭載各自對應使用的記憶體配置，並且在不同運算元件間的資料移轉造成執行效率不佳情況，蘋果則是在M1 Pro與M1 Max均採用記憶體共用設計，亦即讓CPU、GPU共用16GB或32GB LPDDR5記憶體，甚至在M1 Max更可共用最高64GB記憶體容量，分別對應每秒200GB與400GB的資料傳輸速率，因此可讓運算效能大幅提升。

▲採用記憶體共用設計

而在影像編碼部分，蘋果也將先前應用在iPhone 12系列之後機種的ProRes格式納入M1 Pro與M1 Max，藉此能直接處理透過iPhone拍攝影像，甚至可以剪輯更清晰影片內容。

以面積來看，M1 Pro幾乎是先前推出M1的兩倍，而M1 Max又比M1 Pro大上許多，其中M1 Pro運算效能幾乎比M1高出70%，GPU效能更是M1的兩倍，換成M1 Pro的話則在GPU部分增加為4倍，CPU部分則維持增加70%運算效能，至於記憶體傳輸頻寬則分別比起M1增加3倍與6倍表現。

相比市面上搭載8核心處理器的高階筆電處理器 (理論上應該就是以Intel為比較基準)，蘋果更強調M1 Pro、M1 Max的效能表現在30W電功率情況下約超前1.7倍，甚至在節電表現提升70%。

▲M1 Pro、M1 Max的效能表現在30W電功率情況下約超前1.7倍

▲在節電表現提升70%

至於在GPU效能表現部分，蘋果標榜M1 Pro相比採用整合式GPU設計的筆電處理器約提升7倍顯示效能表現，相比採用主流獨立顯示卡的情況，則是節省約70%比例電力損耗。而換成M1 Max的話，相比採用主流獨立顯示卡的情況，則是節省約40%比例電力損耗，相比高階PC採用獨立顯示卡更可節省100W電力損耗，更強調無論在插電或拔開電源情況下都能維持相同顯示效能。

▲M1 Pro相比採用整合式GPU設計的筆電處理器約提升7倍顯示效能表現

▲相比採用主流獨立顯示卡的情況約可節省約70%比例電力損耗

▲在不插電情況下，M1 Max約比一般PC顯示效能提升2.5倍

▲在不插電情況下，相比高階PC約可提升3.3倍顯示效能

▲相比採用主流獨立顯示卡的情況，則是節省約40%比例電力損耗

▲相比高階PC採用獨立顯示卡更可節省100W電力損耗

另外，除了強調與macOS維持高度整合性之外，蘋果此次更確認M1 Pro與M1 Max均原生支援Thunderbolt 4，甚至在處理器設計便整合Thunderbolt 4控制元件。

同時，蘋果更說明目前已經有超過1萬種app可同時對應iOS、Mac裝置使用，另外也讓諸如Xcode、Final Cut Pro、Adobe Premiere Pro等專業軟體能在M1 Pro及M1 Max運算環境有更好表現。

▲M1 Pro處理器特色

▲M1 Max處理器特色

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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