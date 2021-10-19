第三代AirPods揭曉 一樣加入空間音效、外型與AirPods Pro相仿

先前已經有不少傳聞的第三代AirPods，終於在此次發表活動中揭曉，其中採用許多與AirPods Pro相仿設計，包含將耳機柄部分縮短、採用與AirPods Pro相似的充電盒等，另外更加入空間音效。

蘋果在第三代AirPods仍維持半耳塞設計，而非採用AirPods Pro的入耳式設計，但是換上蘋果客製驅動單體，藉此讓聆聽聲音變得更好，同時也加入自適應EQ動態調整功能，並且加入空間音效設計，此外也能在Apple Music服務啟用杜比全景聲音效功能，甚至更針對FaceTime使用強化通話聲音表現。

▲仍維持半耳塞設計

▲換上蘋果客製驅動單體

▲加入自適應EQ動態調整功能，並且加入空間音效設計

另外，第三代AirPods也加入抗汗水設計，因此強調在運動過程也能配戴使用，單次充電續航時間可達5小時，搭配充電盒的最長使用時間則可達30小時左右，另外更在充電盒加入MagSafe磁吸無線充電設計，並且支援可在5分鐘內充入1小時聆聽音樂使用電力。

▲同樣支援快速配對

▲加入MagSafe磁吸無線充電設計

第三代AirPods將從即日起開放預購，建議售價為179美元，新台幣售價則是5990元，包含美國在內26個國家地區將可從即日起預訂，並且在10月26日正式推出，但台灣地區則要等相關檢驗獲得批准。

而在第三代AirPods上市後，第二代AirPods將會維持在市面上銷售，建議售價則是調降為新台幣4290元，至於AirPods Pro則維持新台幣7990元價格。

▲第三代AirPods主要特色

▲第二代AirPods會維持在市面上銷售，建議售價則會調降

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦