融入居家色調 HomePod mini新增橘色、藍色與黃色款式
相比先前推出的款式僅提供白色與太空灰兩種配色選項，蘋果在此次發表活動上宣布新增加橘色、藍色與黃色三款配色，藉此讓使用者能進一步搭配居家色調。
不過，在實際應用則並未增加新功能，一樣能以兩組HomePod mini組成左右聲道輸出模式，或是放置在各個房間內透過名為「對講機 (Intercom)」的功能，讓使用者可透過HomePod、iPhone，或是其他HomePod Mini傳遞留言，同時留言內容也會透過推播方式傳送到iPhone。
而在價格部分也維持採用99美元價格，新台幣售價同樣會是3000元，而新款配色也會在觸控表面、網狀織物、音量圖示和編織電源維持一致設計，內建晶片則一樣是Apple S5，並且支援UWB超寬頻技術。
新配色預計會在11月上市，將在澳洲、奧地利、加拿大、中國、法國、德國、香港、印度、愛爾蘭、義大利、日本、墨西哥、紐西蘭、西班牙、台灣、英國及美國在內國家地區上市。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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