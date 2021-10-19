Apple Music與Siri服務更深入整合 新推出入門訂閱方案「聲控」

在此次發表活動上，蘋果先說明本身在音樂產品發展佈局，其中更在Apple Music服務讓使用者能透過諸多裝置聆聽音樂，而此次更強調加強各類音樂清單設計，讓使用者能透過Siri數位助理服務播放更多適合自己聆聽內容，同時更宣布推出全新入門訂閱方案「聲控」 (Voice Plan)。

相較一般訂閱方案與家庭方案版本，「聲控」訂閱方案僅支援透過Siri數位助理方式啟用，亦即沒有歌詞、MV內容、無損音質，以及空間音訊功能，同時也不會在Android平台與Windows版本中提供。

不過，相比一般訂閱方案價格，「聲控」訂閱方案僅以每月4.99美元，或是新台幣75元價格提供使用，除了提供以Siri喚醒聲控方式播放音樂，同時也能指定播放特定歌單，或是電台內容，同時可播放音樂歌曲數量也與一般訂閱方案相同，並且適用於HomePod mini、AirPods、CarPlay、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV與Mac裝置。

▲Apple Music「聲控」訂閱方案

目前「聲控」訂閱方案將會在今年稍晚時於全球17個國家地區推出，分別包含澳洲、奧地利、加拿大、中國、法國、德國、香港、印度、愛爾蘭、義大利、日本、墨西哥、紐西蘭、西班牙、台灣、英國及美國。

另外，「聲控」訂閱方案會依照使用者的音樂聆聽偏好，以及近期透過Siri播放歌曲內容進行推薦，使用者亦可透過名為「Just Ask Siri」的專區，讓使用者學習針對Apple Music最佳化Siri連動的技巧。

蘋果推出價位相對較低的「聲控」訂閱方案，自然是為了吸引更多人使用Apple Music服務，並且進一步帶動此項服務訂閱人數增長。而若使用者尚未訂閱Apple Music任何方案情況下，蘋果依然會提供7天免費試用服務，並且在試用期結束後也不會自動續訂。

▲「聲控」訂閱方案成為入門選擇Apple Music服務入門選擇

▲將會在今年稍晚時於全球17個國家地區推出

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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