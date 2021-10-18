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蘋果iPad新品通過NCC認證 在台開賣時間近了

中央社 / 記者吳家豪台北18日電
蘋果公司今年9月發表第9代iPad和第6代iPad mini。（路透）
蘋果公司今年9月發表第9代iPad和第6代iPad mini。（路透）

蘋果公司今年9月發表第9代iPad和第6代iPad mini，台灣未列入首波開賣市場。根據國家通訊傳播委員會（NCC）資料，這2款平板電腦已於12日、13日通過型式認證，可望於數週內在台灣上市。

這次通過NCC認證的第9代iPad型號為A2602，iPadmini 6型號為A2567，都是僅支援Wi-Fi上網的版本，這也代表想購買支援5G上網版本的消費者還得再等久一點。

第9代iPad售價為新台幣1萬500元起，搭載A13仿生晶片，性能比前一代提升20%，並配備全新1200萬像素超廣角前置相機與神經網路引擎，使用者走動時，「人物居中」功能會自動控制相機跟拍，讓使用者維持在畫面中間。入門款儲存空間為64GB，較前一代增加1倍，另提供256GB選項。

iPad mini 6售價1萬4900元起，採用8.3吋LiquidRetina顯示器及4種顏色，配備全新A15仿生晶片，效能比前一代提升80%，同樣支援「人物居中」功能；Touch ID指紋辨識感測器移至iPad mini 6的頂端按鈕，實現全螢幕設計，可用Touch ID解鎖iPad mini、登入App或使用行動支付Apple Pay。

蘋果發表會 MacBook Pro AirPods

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