蘋果iPad新品通過NCC認證 在台開賣時間近了
蘋果公司今年9月發表第9代iPad和第6代iPad mini，台灣未列入首波開賣市場。根據國家通訊傳播委員會（NCC）資料，這2款平板電腦已於12日、13日通過型式認證，可望於數週內在台灣上市。
這次通過NCC認證的第9代iPad型號為A2602，iPadmini 6型號為A2567，都是僅支援Wi-Fi上網的版本，這也代表想購買支援5G上網版本的消費者還得再等久一點。
第9代iPad售價為新台幣1萬500元起，搭載A13仿生晶片，性能比前一代提升20%，並配備全新1200萬像素超廣角前置相機與神經網路引擎，使用者走動時，「人物居中」功能會自動控制相機跟拍，讓使用者維持在畫面中間。入門款儲存空間為64GB，較前一代增加1倍，另提供256GB選項。
iPad mini 6售價1萬4900元起，採用8.3吋LiquidRetina顯示器及4種顏色，配備全新A15仿生晶片，效能比前一代提升80%，同樣支援「人物居中」功能；Touch ID指紋辨識感測器移至iPad mini 6的頂端按鈕，實現全螢幕設計，可用Touch ID解鎖iPad mini、登入App或使用行動支付Apple Pay。
▪歷代螢幕最大！Apple Watch Series 7開箱 升級值得買單嗎？
▪10/19蘋果第二場秋季發表會 新電腦、耳機可望亮相
▪64.1%用戶不想換iPhone 13原因曝光 跳槽到安卓首選是它
▪誰訂閱費用最划算？一表看懂Disney+、Netflix、HBO GO、Apple TV+差在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言