直播／蘋果發表會19日凌晨登場！AirPods 3傳聞亮點一次看 新MacBook Pro有瀏海？

蘋果今年第二次新品發表會就在今晚！根據蘋果先前發出的邀請函，「Unleashed」發表會確切時間為台灣時間19日凌晨1點，將透過串流直播再一次向大家「釋放」更多新品。

新款MacBook Pro傳出將提高螢幕占比，導入與iPhone外型類似的「瀏海設計」。（翻攝自9to5mac）

新款MacBook Pro筆電：外型翻新、螢幕瀏海設計

據多家外媒預測，幾乎不約而同指出此次發表會焦點，就是新款MacBook Pro筆電及AirPods 3耳機。其中MacBook Pro盛傳將會外型會大翻新，並推出14吋與16吋機型，改為搭載第二代Apple Silicon晶片「M1X」或「M2」，螢幕提升為Mini LED螢幕，有望升級像iPhone 13 Pro系列同款的120Hz超高更新率，效能與視覺將更加強大。

此外，流出的照片顯示，新款MacBook Pro將提高螢幕占比，讓顯示器「極大化」，並導入與iPhone外型類似的「瀏海設計」，支援Face ID，原本的Touch Bar觸控板也將被拔掉，顏色選項也將有「午夜」和「星光」2種新顏色，是自2016年10月以來的最大改版。

新款MacBook Pro傳出有兩種新色，分別是「午夜」和「星光」，並有14吋及16吋可供選舉。（翻攝自9to5mac）

AirPods 3：外觀撞臉AirPods Pro

耳機部分，外媒消息指出，AirPods 3可能會與AirPods Pro的外觀相似，但耳機並未像AirPods Pro裝有矽膠耳塞，因此為半入耳式設計，也不支援主動降噪。外傳AirPods 3將結合Apple Fitness Plus健康服務功能，也會有空間音訊、降噪功能，此外續航也將提升。

AirPods 3外傳與AirPods Pro的外觀相似，但未像AirPods Pro裝有矽膠耳塞，也不支援主動降噪。（翻攝自9to5mac）

華爾街日報指出蘋果正在開發一款新款「AirPods」，將能偵測到使用者的體溫及姿勢不良，甚至有望增加助聽器功能。不過有知情人士表示到明年應該都還不會推出，應該和稍晚發表的AirPods 3無關。

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