快訊

高鐵11月8日恢復自由座、站票 陸海空場站明開放飲食

直播／蘋果發表會19日凌晨登場！AirPods 3傳聞亮點一次看 新MacBook Pro有瀏海？

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果今年第二次發表會，將在台灣時間19日凌晨1點開始。圖擷自蘋果官網
蘋果今年第二次發表會，將在台灣時間19日凌晨1點開始。圖擷自蘋果官網

蘋果今年第二次新品發表會就在今晚！根據蘋果先前發出的邀請函，「Unleashed」發表會確切時間為台灣時間19日凌晨1點，將透過串流直播再一次向大家「釋放」更多新品。

新款MacBook Pro傳出將提高螢幕占比，導入與iPhone外型類似的「瀏海設計」。（翻攝自9to5mac）
新款MacBook Pro傳出將提高螢幕占比，導入與iPhone外型類似的「瀏海設計」。（翻攝自9to5mac）

新款MacBook Pro筆電：外型翻新、螢幕瀏海設計

據多家外媒預測，幾乎不約而同指出此次發表會焦點，就是新款MacBook Pro筆電及AirPods 3耳機。其中MacBook Pro盛傳將會外型會大翻新，並推出14吋與16吋機型，改為搭載第二代Apple Silicon晶片「M1X」或「M2」，螢幕提升為Mini LED螢幕，有望升級像iPhone 13 Pro系列同款的120Hz超高更新率，效能與視覺將更加強大。

此外，流出的照片顯示，新款MacBook Pro將提高螢幕占比，讓顯示器「極大化」，並導入與iPhone外型類似的「瀏海設計」，支援Face ID，原本的Touch Bar觸控板也將被拔掉，顏色選項也將有「午夜」和「星光」2種新顏色，是自2016年10月以來的最大改版。

新款MacBook Pro傳出有兩種新色，分別是「午夜」和「星光」，並有14吋及16吋可供選舉。（翻攝自9to5mac）
新款MacBook Pro傳出有兩種新色，分別是「午夜」和「星光」，並有14吋及16吋可供選舉。（翻攝自9to5mac）

AirPods 3：外觀撞臉AirPods Pro

耳機部分，外媒消息指出，AirPods 3可能會與AirPods Pro的外觀相似，但耳機並未像AirPods Pro裝有矽膠耳塞，因此為半入耳式設計，也不支援主動降噪。外傳AirPods 3將結合Apple Fitness Plus健康服務功能，也會有空間音訊、降噪功能，此外續航也將提升。

AirPods 3外傳與AirPods Pro的外觀相似，但未像AirPods Pro裝有矽膠耳塞，也不支援主動降噪。（翻攝自9to5mac）
AirPods 3外傳與AirPods Pro的外觀相似，但未像AirPods Pro裝有矽膠耳塞，也不支援主動降噪。（翻攝自9to5mac）

華爾街日報指出蘋果正在開發一款新款「AirPods」，將能偵測到使用者的體溫及姿勢不良，甚至有望增加助聽器功能。不過有知情人士表示到明年應該都還不會推出，應該和稍晚發表的AirPods 3無關。

蘋果發表會 MacBook Pro AirPods

延伸閱讀

蘋果發表會新品普通到犯睏？網點「它」是最大亮點：太殺了

是耳機也是助聽器？傳蘋果正開發具助聽器功能AirPods 還可量體溫、監測姿勢

蘋果黑科技！AirPods不見7個月後現身 仍保有「超強電力」

歷代螢幕最大！Apple Watch Series 7開箱體驗 這次的升級值得買單嗎？

相關新聞

直播／蘋果發表會19日凌晨登場！AirPods 3傳聞亮點一次看 新MacBook Pro有瀏海？

蘋果今年第二次新品發表會就在今晚！根據蘋果先前發出的邀請函，「Unleashed」發表會確切時間為台灣時間19日凌晨1點，將透過串流直播再一次向大家「釋放」更多新品。

蘋果發表會明登場 MacBook Pro升級版傳「有瀏海」

科技網站Appleinsider引述消息人士報導，全新升級的蘋果筆電MacBook Pro，即將導入iPhone的「瀏海...

蘋果iPad新品通過NCC認證 在台開賣時間近了

蘋果公司今年9月發表第9代iPad和第6代iPad mini，台灣未列入首波開賣市場。根據國家通訊傳播委員會（NCC）資...

蘋果將推的新款MacBook Pro 外界關注有無Intel處理器版本

針對蘋果接下來即將舉辦以「Unleashed」為主題的發比活動，目前幾乎已經確定會公布新款14吋及16吋MacBook Pro機種，因此近期也有更多消息透露，其中更指出蘋果不僅會在新款MacBook Pro採用更窄邊框設計螢幕，甚至可能藉由仿照iPhone的瀏海設計，藉此讓螢幕能有額外顯示範圍可使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。