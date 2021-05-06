外媒曝光iPhone SE 3渲染圖 驚曝「不再蓋瀏海」且有4色可選

蘋果春季發布會甫落幕，iPhone 12推出新款紫色外裝吸引果粉目光。近日又有外媒曝光iPhone SE 3代渲染圖，從爆料貼文看來iPhone SE 3代最大突破將「不再蓋瀏海」，同時意味著不以Face ID解鎖，且推出4種顏色供作選擇。

根據外媒apple Lab兩度在推特發布的貼文爆料，apple Lab揭露iPhone SE 3代將不再具有瀏海設計，因此將不以Face ID功能解鎖，而是把Touch ID設置於電源鍵上。

此外，apple Lab去年曾稱iPhone SE 3代大致與iPhone 11設計規格相似，但搭載處理器將是蘋果最新的A15仿生晶片，且支援最新5G功能；螢幕規格將和iPhone 11同為6.1吋，並有藍、綠、紫、黑4組顏色可以選擇。

外媒apple Lab揭露iPhone SE 3代將不再具有瀏海設計，且有4種顏色可以選擇。圖擷自 @apple Lab

iPhone SE (2022) in Matte Black finish with new punch-hole display



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