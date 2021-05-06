外媒曝光iPhone SE 3渲染圖 驚曝「不再蓋瀏海」且有4色可選
蘋果春季發布會甫落幕，iPhone 12推出新款紫色外裝吸引果粉目光。近日又有外媒曝光iPhone SE 3代渲染圖，從爆料貼文看來iPhone SE 3代最大突破將「不再蓋瀏海」，同時意味著不以Face ID解鎖，且推出4種顏色供作選擇。
根據外媒apple Lab兩度在推特發布的貼文爆料，apple Lab揭露iPhone SE 3代將不再具有瀏海設計，因此將不以Face ID功能解鎖，而是把Touch ID設置於電源鍵上。
此外，apple Lab去年曾稱iPhone SE 3代大致與iPhone 11設計規格相似，但搭載處理器將是蘋果最新的A15仿生晶片，且支援最新5G功能；螢幕規格將和iPhone 11同為6.1吋，並有藍、綠、紫、黑4組顏色可以選擇。
iPhone SE (2022) in Matte Black finish with new punch-hole display— apple Lab (@aaple_lab) April 27, 2021
made by @aaple_lab | concept based on leaks, opinion #apple #wwdc21 #iPhone pic.twitter.com/qYnKHKj0i0
iPhone SE (3rd generation)— apple Lab (@aaple_lab) December 10, 2020
- Design same as iPhone 11
- Screen IPS (6.1’’)
- 5G Support
- TouchID in power button
- Apple A15 Bionic (4Gb RAM?)
- Cameras same as iPhone 11
- Line-up of elements on the board and spare parts same as iPhone 11
Introduced by @aaple_lab pic.twitter.com/YQVECEN9nU
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