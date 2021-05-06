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蘋果 iPhone 13 Pro Max外型首度曝光！維持瀏海、鏡頭變大

聯合新聞網 / 綜合報導
國外知名YouTuber Unbox Therapy已經搶先拿到了外流的iPhone 13 Pro Max模型機，外觀和iPhone 12 Pro Max相當類似，不過鏡頭變大、瀏海也縮小了。 圖／youtube
國外知名YouTuber Unbox Therapy已經搶先拿到了外流的iPhone 13 Pro Max模型機，外觀和iPhone 12 Pro Max相當類似，不過鏡頭變大、瀏海也縮小了。 圖／youtube

蘋果iPhone 13‌還沒公布，但國外知名YouTuber Unbox Therapy已經搶先拿到了外流的iPhone 13 Pro Max模型機，外觀和iPhone 12 Pro Max相當類似，不過鏡頭變大、瀏海也縮小了。

Unbox Therapy發表了iPhone 13 Pro Max的開箱影片，首先可以看到裝著模型機的外包裝不太精緻，是個瓦楞紙盒，拆開後能看到iPhone 13 Pro Max的模型本體，主持人驚呼，「這個重量感覺很真實，就像一隻真的iPhone 13 Pro Max」。

模型機的來源是中國。 圖／youtube
模型機的來源是中國。 圖／youtube

再進一步看iPhone 13 Pro Max的外型，背板觸感和所有iPhone一樣，和iPhone 12 Pro Max比起來，可以發現iPhone 13 Pro Max的後置鏡頭變大了，而且也稍微凸出來一點。

iPhone 13 Pro Max的後置鏡頭明顯變大。 圖／youtube
iPhone 13 Pro Max的後置鏡頭明顯變大。 圖／youtube

iPhone 13 Pro Max還是保有瀏海造型，只是變得更窄，而原先置中擺放的聽筒也挪到手機中間的最上端，至於音量鍵、電源鍵外觀沒有特別變化，也依然保有Lightning 充電埠。

機身厚度部分，iPhone 13 Pro Max厚度約7.52mm，比iPhone 12 Pro Max更厚一點，而iPhone 13 Pro Max的機身寬度，會略窄於iPhone 12 Pro Max一些。模型機是為了供應相關產業，像是手機殼，雖然不是100%準確，但仍有一定的可信度。

iPhone 13 蘋果

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