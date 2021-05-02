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蘋果12.9吋iPad Pro可與舊版巧控鍵盤兼容 但無法完全密合

聯合新聞網 / 綜合報導
新款12.9寸iPad Pro可與舊版的巧控鍵盤配合使用，但可能無法完全密合。圖擷自macrumors
新款12.9寸iPad Pro可與舊版的巧控鍵盤配合使用，但可能無法完全密合。圖擷自macrumors

蘋果（apple）推出全新12.9吋的M1 iPad Pro日前在大陸市場開放預購，不過蘋果官方最近也發布一項消息表示，新款12.9吋iPad Pro可與舊版的巧控鍵盤（Magic Keyboard）配合使用，但可能「無法完全密合」。

根據知名蘋果分析網站《 9to5mac 》報導，蘋果29日發布最新文檔中，闡述了巧控鍵盤與最新12.9吋iPad Pro的相容性問題，文件說明第一代的巧控鍵盤與新的12.9吋iPad Pro功能兼容，但可能在關閉時無法完全收納。

文件中也提到，由於採用新型的mini-LED顯示螢幕技術，新款iPad Pro厚度比以前的iPad Pro厚0.5毫米，因此在厚度的差異上，才不能完全融合舊款巧控鍵盤的原因。不過，新款11吋巧控鍵盤的尺寸沒有變化，可以與原始的巧控鍵盤一起使用。

巧控鍵盤 iPad Apple iPad Pro

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