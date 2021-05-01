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蘋果AirTag藏了2年才發表？配件被發現製造日期為2019年

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果的藍芽追蹤器產品AirTag。（路透）
蘋果的藍芽追蹤器產品AirTag。（路透）

萬眾矚目AirTag終於在蘋果春季發表會亮相，小巧圓型設計，搭配「尋找」功能，讓使用者不怕找不到重要物品，不過最近YouTuber ZONEofTECH發現，蘋果其實已經藏了2年以上，外媒也猜測原因，可能是怕Tile指控市場壟斷。

根據ZONEofTECH貼出的照片，AirTag本體的製造日期是2020年，但是皮套的日期卻是2019年，外媒《Macrumors》指出，從美國聯邦通信委員會（FCC）文件來看，蘋果的確在2019年就開始註冊AirTag相關資料。

網紅發現AirTag配件的製造年份為2019年。 圖／推特(Daniel@ZONEofTECH)
網紅發現AirTag配件的製造年份為2019年。 圖／推特(Daniel@ZONEofTECH)

對於為何要藏兩年後才發表？外媒猜測，蘋果可能是擔憂AirTag上市後，會面臨追蹤器主流品牌Tile指控市場壟斷，因此在2021年的春季發表會，才讓它正式亮相。

AirTag採用精密蝕刻的拋光不銹鋼製成，具有IP67防水防塵等級，能讓使用者掛在任何重要物品上，只要靠著「尋找App」就能隨時檢視物品位置，本週已經在美國正式上市，台灣上市時間還未公開。

蘋果 AirTag

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