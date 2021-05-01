「紫色控」手機比一比！iPhone 12、Sony Xperia、三星Galaxy你愛哪一款？

先前筆者比較了此次推出的iPhone 12紫色款與iPhone 11紫色款的差異，這次要比較是包含Sony過往推出的紫色款Xperia旗艦手機，以及三星今年推出的Galaxy S21紫色款設計，以及紫色款的Galaxy Buds Pro耳機，另外也包含紫色款設計的螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip。

在一般手機配色中，許多業者通常會考量消費者選購會以黑、白等安全色為主，雖然也會額外推出不同顏色選擇，但多半不會以紫色這樣的特殊色作為設計，因此除了蘋果在iPhone 11開始加入紫色，並且在iPhone 12、iPhone 12 mini額外添加更顯眼的紫色選項，過去幾乎只有Sony將紫色作為Xperia系列手機的代表色，而三星過去以來也曾在旗下手機增加紫色選項。

▲iPhone 12紫色款

將紫色作為手機配色設計，依照先前Sony說明除了因為紫色給人印象深刻印象，同時也能詮釋高貴、神秘等氣息，因此將紫色作為旗艦手機代表色，並且在歷屆機種採用不同色調、工法詮釋紫色。

三星方面也在近年推出的Galaxy系列機種加入類似紫色設計選項，去年推出的Galaxy S20系列更推出與BTS合作的紫色愛心款設計，而今年推出的Galaxy S21更直接加入紫色選項，螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip也增加可隨折射角度變化的紫色款式，中階手機Galaxy M52也加入粉紫選項，藉此詮釋不同紫色視覺。

如先前報導，蘋果與紫色其實有不少淵源關係，從2007年推出的第一款iPhone，其採用開發代號就是「Project Purple」，而當時用於打造iPhone的地點更以「Purple Dorm」為稱。另外，紫色更是蘋果創辦人Steve Jobs偏愛顏色，因此不少市場看法認為蘋果近年推出紫色款iPhone機種，更是向Steve Job致敬。

iPhone 12紫色款、iPhone 11紫色款：

先前已經報導過iPhone 12紫色款與iPhone 11紫色款的差異，因此這邊僅簡單回顧兩者外觀比較。

詳細可看：iPhone 12紫色款動眼看，與iPhone 11紫色不一樣的視覺質感

▲iPhone 12紫色款

▲iPhone 12紫色款、iPhone 11紫色款，以及紫色款矽膠保護殼

三星Galaxy Z Flip紫色款、Galaxy S21紫色款，以及Galaxy Buds Pro紫色款：

三星其實在幾年前就開始將紫色應用在旗下手機產品，同時也藉由不同紫色調設計詮釋不同視覺感，藉此將充滿浪漫、神秘且具個性的配色應用在手機產品。

▲Galaxy Z Flip紫色款、Galaxy S21紫色款與Galaxy Buds Pro紫色款

▲Galaxy Z Flip紫色款、Galaxy S21紫色款與Galaxy Buds Pro紫色款，以及iPhone 12紫色款

▲Galaxy Z Flip紫色款與Galaxy Buds Pro紫色款，以及iPhone 12紫色款 (右)

▲Galaxy S21紫色款與iPhone 12紫色款 (左)

歷代Sony Xperia旗艦手機推出的紫色款式：

Sony Mobile從2012年回到Sony體系後，後來推出的Xperia旗艦手機便以紫色作為形象代表色，至今歷年更接連推出不同色調的紫色設計，幾乎稱得上手機界的紫色專家。

▲Sony近年推出的紫色款Xperia旗艦手機

▲與iPhone 12紫色款外觀比較，顯然在紫色調設計截然不同

▲去年推出的Xperia 1 II採用的紫色更偏近灰色調設計，詮釋不同的紫色視覺感

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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