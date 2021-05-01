「紫色控」手機比一比！iPhone 12、Sony Xperia、三星Galaxy你愛哪一款？
先前筆者比較了此次推出的iPhone 12紫色款與iPhone 11紫色款的差異，這次要比較是包含Sony過往推出的紫色款Xperia旗艦手機，以及三星今年推出的Galaxy S21紫色款設計，以及紫色款的Galaxy Buds Pro耳機，另外也包含紫色款設計的螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip。
在一般手機配色中，許多業者通常會考量消費者選購會以黑、白等安全色為主，雖然也會額外推出不同顏色選擇，但多半不會以紫色這樣的特殊色作為設計，因此除了蘋果在iPhone 11開始加入紫色，並且在iPhone 12、iPhone 12 mini額外添加更顯眼的紫色選項，過去幾乎只有Sony將紫色作為Xperia系列手機的代表色，而三星過去以來也曾在旗下手機增加紫色選項。
將紫色作為手機配色設計，依照先前Sony說明除了因為紫色給人印象深刻印象，同時也能詮釋高貴、神秘等氣息，因此將紫色作為旗艦手機代表色，並且在歷屆機種採用不同色調、工法詮釋紫色。
三星方面也在近年推出的Galaxy系列機種加入類似紫色設計選項，去年推出的Galaxy S20系列更推出與BTS合作的紫色愛心款設計，而今年推出的Galaxy S21更直接加入紫色選項，螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip也增加可隨折射角度變化的紫色款式，中階手機Galaxy M52也加入粉紫選項，藉此詮釋不同紫色視覺。
如先前報導，蘋果與紫色其實有不少淵源關係，從2007年推出的第一款iPhone，其採用開發代號就是「Project Purple」，而當時用於打造iPhone的地點更以「Purple Dorm」為稱。另外，紫色更是蘋果創辦人Steve Jobs偏愛顏色，因此不少市場看法認為蘋果近年推出紫色款iPhone機種，更是向Steve Job致敬。
iPhone 12紫色款、iPhone 11紫色款：
先前已經報導過iPhone 12紫色款與iPhone 11紫色款的差異，因此這邊僅簡單回顧兩者外觀比較。
詳細可看：iPhone 12紫色款動眼看，與iPhone 11紫色不一樣的視覺質感
三星Galaxy Z Flip紫色款、Galaxy S21紫色款，以及Galaxy Buds Pro紫色款：
三星其實在幾年前就開始將紫色應用在旗下手機產品，同時也藉由不同紫色調設計詮釋不同視覺感，藉此將充滿浪漫、神秘且具個性的配色應用在手機產品。
歷代Sony Xperia旗艦手機推出的紫色款式：
Sony Mobile從2012年回到Sony體系後，後來推出的Xperia旗艦手機便以紫色作為形象代表色，至今歷年更接連推出不同色調的紫色設計，幾乎稱得上手機界的紫色專家。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 12紫色月底開賣 5大電信預購、申辦優惠加碼送
▪快更新！iOS 14.5推5大新功能 快試試戴口罩解鎖iPhone
▪你想用AirTag追蹤尋找什麼？蘋果不建議你這樣用
▪iPhone與「紫色」深厚淵源曝光！其實是蘋果創辦人賈伯斯偏愛色
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言